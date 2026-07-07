El Deportivo recibe licencia para reformar la Torre de Marathón y habilitar un mirador

El Concello de A Coruña ha dado luz verde al Deportivo de A Coruña para que acometa las obras previstas en la histórica Torre de Marathón del estadio de Riazor, donde va a habilitar un mirador. El club coruñés ya había recibido la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta en noviembre, por lo que solo faltaba el 'ok' municipal, que logró en los últimos días.

Esta actuación forma parte del proyecto de renovación interior del estadio donde juega el Dépor, que la entidad emprendió el año pasado con la intención de construir un museo, que se inauguró el pasado febrero, y abrir varios espacios de hostelería o acometer un cambio integral de los aseos de gran parte de las gradas. También se reformó la Deportienda.

Como complemento al museo, el Deportivo quiere reparar e impermeabilizar la Torre de Marathón para abrirla al público, conectarla con el estadio y construir un mirador. Este elemento, que data de 1944, tiene un alto nivel de protección, de ahí que haya sido necesario que la Xunta estudiase el proyecto antes de autorizarlo.

Aunque fue hace casi un año cuando el Dépor anunció estas mejoras, el proyecto volvió a recibir la atención de los focos en marzo, cuando el Concello y el club, además de la Diputación, comparecieron de manera conjunta para comunicar su renuncia a ser sede del Mundial de fútbol 2030 y apostar por una reforma integral de la Ciudad Deportiva de Riazor. La alcaldesa, Inés Rey, y el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, explicaron que existe un acuerdo entre el Ayuntamiento y los accionistas mayoritarios del RC Deportivo para impulsar conjuntamente la modernización integral del Complejo Deportivo de Riazor, que incluye el estadio municipal, el Palacio de los Deportes, la Torre de Marathon y el conjunto de infraestructuras deportivas de su entorno.

"El proyecto que iniciamos no busca únicamente cumplir con requisitos externos o temporales; pretende evolucionar el estadio y su entorno para integrarlos plenamente en la vida diaria de la ciudad. Queremos un espacio vivo los 365 días del año, capaz de generar actividad deportiva, social y cultural que aporte valor a A Coruña y a todos los coruñeses", subrayó Escotet.

Un elemento con 82 años de historia

La Torre de Marathón es el único elemento que queda en pie del estadio que se levantó en 1944. Aquel 'nuevo' Riazor que dejó atrás los partidos junto a donde hoy se encuentra el colegio Las Esclavas. El estadio fue ideado por el arquitecto Rey Pedreira y desarrollado en 40.000 metros cuadrados con un presupuesto de cinco millones de pesetas.

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Con el paso de los años, Riazor fue objeto de diversas reformas. En la década de los sesenta se derribó la histórica columnata para levantar el Palacio de los Deportes, inaugurado en 1970. Más tarde, el estadio se remodeló para acoger el Mundial de 1982. La siguiente gran transformación llegó entre 1995 y 1998, y posteriormente se acometieron diversas actuaciones para adaptar el recinto a las exigencias de las competiciones europeas durante los años de la Champions. La última gran intervención llegó hace ocho años, con la renovación integral de la cubierta. Una serie de modificaciones que siempre contaron con un testigo que hoy permanece en el mismo lugar que hace 82 años: la Torre de Marathón.