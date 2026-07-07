Evacuado a A Coruña el tripulante de un barco mercante por una emergencia médica

El helicóptero Pesca 2 del Servizo de Gardacostas de Galicia evacuó este lunes a un tripulante de nacionalidad ruamana que precisaba asistencia médica urgente cuando navegaba a bordo de un mercante extranjero situado a 98 millas de A Coruña. El operativo se activó sobre las 13.50 horas a petición del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra.

El afectado, jefe de máquinas del buque, fue trasladado en helicóptero hasta el aeropuerto de Alvedro. Desde allí fue trasladado en ambulancia hasta un centro médico de A Coruña.

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El servicio de Gardacostas movilizó el helicóptero Pesca 2 para participar en esta evacuación médica, desarrollada mar adentro en colaboración con Salvamento Marítimo, que coordinó la emergencia.