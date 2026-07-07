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En libertad, con retirada de licencia, el conductor de Bolt detenido en A Coruña por una agresión sexual a menor

Está investigado por un delito de agresión sexual a menor

La Fiscalía no solicitó prisión

Un vehículo de Bolt Coruña en la calle Marcial del Adalid

Un vehículo de Bolt Coruña en la calle Marcial del Adalid / CARLOS PARDELLAS

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Alberto Rivera

Marta Casais

A Coruña

El conductor de la empresa VTC Bolt, que opera en A Coruña, y que fue detenido por presunta agresión sexual a una menor, ha quedado en libertad con retirada provisional de la licencia.

Así lo ha informado la agencia Europa Press a través de fuentes consultadas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Tras su detención el sábado, pasó el domingo a disposición de la magistrada de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña, en funciones de guardia.

La Fiscalía no solicitó prisión y la magistrada decretó su puesta en libertad. Como medida cautelar, al conductor se le ha impuesto la retirada provisional de la licencia mientras que está investigado por un delito de agresión sexual a menor.

Recibió tocamientos

Según ha podido confirmar este medio la joven estaba acompañada de otras personas mientras estaba sentada en el asiento delantero.

Durante el viaje, la víctima recibió tocamientos y el conductor intentó darle un beso. Según destacan fuentes de Europa Press, también le llegó a lamer la oreja y que después de llegar al destino se dio aviso a la Policía Nacional.

Bolt dice que no es de la compañía

Desde la empresa certificaban este lunes que investigan el incidente, pero insistían en que no se trata de un empleado de la compañía. El modelo de negocio de Bolt supone que los conductores autónomos se asocian a la plataforma para ofertar los viajes.

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"Bolt puede decidir suspender o expulsar a una persona de la plataforma aunque su comportamiento no constituya un delito", señalan en su web, en la que añaden que, si una persona sufre o presencia un comportamiento que pueda violar las normas pueden notificarlo en la propia aplicación. "Nuestro equipo revisa todas las incidencias y puede tomar medidas si es necesario", apuntan.

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