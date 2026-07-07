Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord de trabajadores extranjerosGuerra por los platos preparadosSAIC pone a pruebaDetenido un conductor de BoltInteresa Bright EdeFiebre por Huebox
instagramlinkedin

Normas para bañarse en la plataforma de O Parrote de A Coruña: prohibido tirarse de cabeza

La Autoridad Portuaria ha pedido responsabilidad para quienes utilicen las instalaciones

Plataforma Parrote ola de calor

Plataforma Parrote ola de calor / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adrián Lede

A Coruña

La nueva plataforma náutica de O Parrote ha contado con una gran afluencia de usuarios tras su apertura. Ante esto, la Autoridad Portuaria ha recordado las normas de uso y ha pedido responsabilidad para quienes utilicen las instalaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad en el que será uno de los espacios más concurridos de este verano.

Plataforma Parrote ola de calor

Plataforma Parrote ola de calor / Carlos Pardellas

Entre las principales prohibiciones figura la de tirarse de cabeza al agua, una práctica que puede entrañar riesgos. Tampoco está permitido introducir o utilizar objetos de vidrio, tanto en la plataforma flotante como en sus accesos. Además, el Puerto recuerda que queda prohibido cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo la integridad propia o la de otros usuarios.

Mejoras en accesibilidad

Junto a este recordatorio, la Autoridad Portuaria anuncia que estudiará nuevas actuaciones para mejorar la instalación. Entre ellas figuran medidas que faciliten el acceso a personas con movilidad reducida. Otra norma será la limpieza periódica de algas, conchas y otros elementos del medio marino que puedan provocar rozaduras o pequeños cortes.

El organismo confía en que el cumplimiento de estas normas contribuya a mantener la plataforma como un espacio seguro, accesible y agradable para el baño.

Los peces ‘se adueñan’ de la piscina

En la zona en la que se sitúa la plataforma es habitual ver a pescadores con la caña y, fijándose bien, a los peces que suelen acercarse al litoral coruñés.

Noticias relacionadas

Los peces se cuelan en las piscinas de la plataforma de O Parrote

Los peces se cuelan en las piscinas de la plataforma de O Parrote

RAC

Ahora, en la piscina que se ha construido en el interior de la estructura flotante, también es posible ver a estos animales, que se han adueñado de la zona. De hecho, el fondo instalado en esta plataforma permite verlos con mayor claridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cafetería de A Coruña recomendada por Martiño Rivas en la guía de Zara: un icono con 82 años de historia frente al mar
  2. La playa de Oza se queda pequeña: 'Es de lo mejor de A Coruña. Eso sí, es playa de mañana
  3. Pablo Alborán, en A Coruña: 'Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión
  4. El actor Tamar Novas recomienda un restaurante cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: pulpo con almejas como especialidad
  5. A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
  6. La conquista de Tom Jones en A Coruña
  7. Pablo López, el coruñés incluido en la lista Forbes 30 Under 30: 'Diseñamos tecnología puntera en Galicia para que el valor se quede aquí
  8. La concejala Noemí Díaz se despide del pleno de A Coruña: 'No es por un problema de salud, es una decisión personal y profesional

Normas para bañarse en la plataforma de O Parrote de A Coruña: prohibido tirarse de cabeza

Renfe duplica el número de trenes AVE capaces de llegar a A Coruña: el contrato con Talgo permitirá ampliar destinos y frecuencias

Renfe duplica el número de trenes AVE capaces de llegar a A Coruña: el contrato con Talgo permitirá ampliar destinos y frecuencias

Evacuado a A Coruña el tripulante de un barco mercante por una emergencia médica

Evacuado a A Coruña el tripulante de un barco mercante por una emergencia médica

Talan una palmera en el Barrio de las Flores de A Coruña por el picudo rojo

Talan una palmera en el Barrio de las Flores de A Coruña por el picudo rojo

Una familia de A Coruña atrapada en Sicilia cuatro días por la erupción del volcán Etna: "Estamos aún un poco entre el ‘shock’ e intentando gestionar todo este lío"

La Tita Rivera programa en agosto cuatro conciertos gratuitos para disfrutar de la puesta de sol de O Portiño

La Tita Rivera programa en agosto cuatro conciertos gratuitos para disfrutar de la puesta de sol de O Portiño

Alba Reche, cantante del Atlantic Pride de A Coruña: "Hay discursos que preocupan mucho"

Alba Reche, cantante del Atlantic Pride de A Coruña: "Hay discursos que preocupan mucho"

A Coruña podrá seguir el España-Bélgica del viernes en una pantalla gigante en la plaza de María Pita

A Coruña podrá seguir el España-Bélgica del viernes en una pantalla gigante en la plaza de María Pita
Tracking Pixel Contents