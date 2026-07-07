Normas para bañarse en la plataforma de O Parrote de A Coruña: prohibido tirarse de cabeza
La Autoridad Portuaria ha pedido responsabilidad para quienes utilicen las instalaciones
La nueva plataforma náutica de O Parrote ha contado con una gran afluencia de usuarios tras su apertura. Ante esto, la Autoridad Portuaria ha recordado las normas de uso y ha pedido responsabilidad para quienes utilicen las instalaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad en el que será uno de los espacios más concurridos de este verano.
Entre las principales prohibiciones figura la de tirarse de cabeza al agua, una práctica que puede entrañar riesgos. Tampoco está permitido introducir o utilizar objetos de vidrio, tanto en la plataforma flotante como en sus accesos. Además, el Puerto recuerda que queda prohibido cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo la integridad propia o la de otros usuarios.
Mejoras en accesibilidad
Junto a este recordatorio, la Autoridad Portuaria anuncia que estudiará nuevas actuaciones para mejorar la instalación. Entre ellas figuran medidas que faciliten el acceso a personas con movilidad reducida. Otra norma será la limpieza periódica de algas, conchas y otros elementos del medio marino que puedan provocar rozaduras o pequeños cortes.
El organismo confía en que el cumplimiento de estas normas contribuya a mantener la plataforma como un espacio seguro, accesible y agradable para el baño.
Los peces ‘se adueñan’ de la piscina
En la zona en la que se sitúa la plataforma es habitual ver a pescadores con la caña y, fijándose bien, a los peces que suelen acercarse al litoral coruñés.
Ahora, en la piscina que se ha construido en el interior de la estructura flotante, también es posible ver a estos animales, que se han adueñado de la zona. De hecho, el fondo instalado en esta plataforma permite verlos con mayor claridad.
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