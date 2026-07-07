El Serán d’aquí regresa a A Coruña con tres días de música y tradición gallega

Llega a A Coruña una nueva edición del Serán d’aquí, organizado por la Asociación Cultural Son d’aquí y que se celebrará los días 10, 11 y 12 de julio en el Campo da Leña. El acto de presentación tuvo lugar este martes, 7 de julio, en la sede del Club Deportivo Marte, en el barrio de Monte Alto. En él participó concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, así como diversas personas integrantes de la entidad organizadora.

El Serán d’aquí regresa consolidado como una de las citas de referencia de la cultura tradicional gallega en A Coruña, con un programa que combina música, baile, participación vecinal y convivencia durante tres jornadas.

Tres días de música y tradición

El programa arrancará el viernes 10 de julio con una jornada de conciertos protagonizada por Son d’aquí, Mediarea y Xabier Díaz y las Adufeiras de Salitre, a partir de las 20.00 horas. Ya el sábado 11, las escuelas y escoliñas de la asociación serán las protagonistas de una mañana dedicada a la música y al baile tradicional. La programación continuará con una sesión vermú, un taller de baile y un gran encuentro musical en el que participarán diferentes asociaciones invitadas. La jornada finalizará con una foliada libre, uno de los momentos más representativos del Serán, abierto a la participación espontánea de todas las personas asistentes.

El domingo 12 de julio, el Campo da Leña acogerá una foliada popular a partir del mediodía y una tarde de juegos tradicionales para niños y niñas, poniendo el broche final a un fin de semana dedicado a la cultura popular gallega.

En esta edición volverá a colaborar la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (Asarga), que contará durante todo el fin de semana con un puesto informativo y de sensibilización sobre el sarcoma, reforzando así la dimensión social del evento.

Más allá de la programación cultural, el Serán d’aquí reivindica el espíritu de los encuentros tradicionales gallegos como espacios de convivencia y participación colectiva. Tras once años de historia, la cita continúa consolidándose como un referente cultural de la ciudad, con el objetivo de compartir, transmitir y celebrar la cultura tradicional gallega como un patrimonio vivo y comunitario.