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El Serán d’aquí regresa a A Coruña con tres días de música y tradición gallega

La iniciativa cultural, que celebra su undécima edición, ofrecerá tres días de música, baile y convivencia en el Campo da Leña de A Coruña del 10 al 12 de julio

Acto de presentación de Serán d'aquí.

Acto de presentación de Serán d'aquí. / LOC

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RAC

A Coruña

Llega a A Coruña una nueva edición del Serán d’aquí, organizado por la Asociación Cultural Son d’aquí y que se celebrará los días 10, 11 y 12 de julio en el Campo da Leña. El acto de presentación tuvo lugar este martes, 7 de julio, en la sede del Club Deportivo Marte, en el barrio de Monte Alto. En él participó concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, así como diversas personas integrantes de la entidad organizadora.

El Serán d’aquí regresa consolidado como una de las citas de referencia de la cultura tradicional gallega en A Coruña, con un programa que combina música, baile, participación vecinal y convivencia durante tres jornadas.

Tres días de música y tradición

El programa arrancará el viernes 10 de julio con una jornada de conciertos protagonizada por Son d’aquí, Mediarea y Xabier Díaz y las Adufeiras de Salitre, a partir de las 20.00 horas. Ya el sábado 11, las escuelas y escoliñas de la asociación serán las protagonistas de una mañana dedicada a la música y al baile tradicional. La programación continuará con una sesión vermú, un taller de baile y un gran encuentro musical en el que participarán diferentes asociaciones invitadas. La jornada finalizará con una foliada libre, uno de los momentos más representativos del Serán, abierto a la participación espontánea de todas las personas asistentes.

El domingo 12 de julio, el Campo da Leña acogerá una foliada popular a partir del mediodía y una tarde de juegos tradicionales para niños y niñas, poniendo el broche final a un fin de semana dedicado a la cultura popular gallega.

En esta edición volverá a colaborar la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (Asarga), que contará durante todo el fin de semana con un puesto informativo y de sensibilización sobre el sarcoma, reforzando así la dimensión social del evento.

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Más allá de la programación cultural, el Serán d’aquí reivindica el espíritu de los encuentros tradicionales gallegos como espacios de convivencia y participación colectiva. Tras once años de historia, la cita continúa consolidándose como un referente cultural de la ciudad, con el objetivo de compartir, transmitir y celebrar la cultura tradicional gallega como un patrimonio vivo y comunitario.

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