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Talan una palmera en el Barrio de las Flores de A Coruña por el picudo rojo

El ejemplar llevaba varias décadas en el barrio coruñés

La palmera talada en el Barrio de las Flores

La palmera talada en el Barrio de las Flores / LOC

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RAC

A Coruña

Una palmera que llevaba varias décadas en el Barrio de las Flores tuvo que ser talada. Según confirma el Concello de A Coruña, la palmera estaba afectada por el picudo rojo.

El picudo rojo es una especie invasora originaria de Asia tropical que afecta a las palmeras en toda Europa y se necesita de un cuidado preventivo específico para poder garantizar la salud arbórea.

El pasado mes de mayo, el Concello intentó salvar 70 palmeras de los jardines de Méndez Núñez con un nuevo tratamiento. En concreto, estaba previsto que los ejemplares de Méndez Núñez recibieran duchas de Deltametrina y una endoterapia de Acetamiprid.

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"La presencia de especies invasoras es un problema muy serio para nuestra vegetación y exige estar muy alerta y planificar con antelación las acciones de prevención y tratamiento", decía la por entonces concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.

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