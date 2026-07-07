El tiempo
Las temperaturas 'frescas' vuelven a A Coruña este martes
Las máximas serán de 22 grados
Este martes se debilita la influencia anticiclónica sobre Galicia que ha traido una nueva ola de calor sofocante en muchos puntos, incluida A Coruña y su comarca.
Ya este lunes por la tarde tuvimos un adelanto y este martes A Coruña amanece con el litoral cubierto de nieblas y no dejará que los grados suban demasiado. Las máximas para este martes serán de 22 grados, lejos de los 33 que se vivieron el domingo y los 27 de este lunes.
El viento soplará flojo de dirección variable.
Temperaturas más bajas esta semana
Los siguientes días los termómetros se mantendrán en torno a los 20 grados en sus máximas. Para este miércoles y el jueves están previstos 21 grados, en torno a 12 grados menos de máxima que el pasado fin de semana. Los cielos permanecerán cubiertos en unas jornadas más propias del otoño que del verano.
A partir de ahí se prevén nuevas subidas de temperaturas, aunque pueden venir acompañadas de precipitaciones.
- A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
- La cafetería de A Coruña recomendada por Martiño Rivas en la guía de Zara: un icono con 82 años de historia frente al mar
- La playa de Oza se queda pequeña: 'Es de lo mejor de A Coruña. Eso sí, es playa de mañana
- Pablo Alborán, en A Coruña: 'Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión
- El actor Tamar Novas recomienda un restaurante cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: pulpo con almejas como especialidad
- Una empresa de A Coruña carga a su empleado de trabajo y lo deja sin cesta de Navidad: la Justicia establece que deberá pagarle más de 21.000 euros
- Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
- La conquista de Tom Jones en A Coruña