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Las temperaturas 'frescas' vuelven a A Coruña este martes

Las máximas serán de 22 grados

La niebla en A Coruña en el paseo de Orillamar y en la nueva plataforma de O Parrote

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RAC

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Alberto Rivera

A Coruña

Este martes se debilita la influencia anticiclónica sobre Galicia que ha traido una nueva ola de calor sofocante en muchos puntos, incluida A Coruña y su comarca.

Ya este lunes por la tarde tuvimos un adelanto y este martes A Coruña amanece con el litoral cubierto de nieblas y no dejará que los grados suban demasiado. Las máximas para este martes serán de 22 grados, lejos de los 33 que se vivieron el domingo y los 27 de este lunes.

El viento soplará flojo de dirección variable.

Temperaturas más bajas esta semana

Los siguientes días los termómetros se mantendrán en torno a los 20 grados en sus máximas. Para este miércoles y el jueves están previstos 21 grados, en torno a 12 grados menos de máxima que el pasado fin de semana. Los cielos permanecerán cubiertos en unas jornadas más propias del otoño que del verano.

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A partir de ahí se prevén nuevas subidas de temperaturas, aunque pueden venir acompañadas de precipitaciones.

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