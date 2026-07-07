La Tita Rivera programa en agosto cuatro conciertos gratuitos para disfrutar de la puesta de sol de O Portiño
Serán siempre a las 19.30 horas y no admitirán reservas
El bar de O Portiño La Tita Rivera quiere convertirse de nuevo este mes de agosto en uno de los escenarios más especiales de la ciudad con la programación de un ciclo de cuatro conciertos gratuitos donde combinará música en directo y puestas de sol bajo el nombre de Solportiño.
Los recitales serán de acceso gratuito y comenzarán siempre a las 19.30h para disfrutar de la tarde con las espectaculares vistas al atardecer sobre el océano Atlántico. Tal y como explica la empresa, no admitirán reservas, por lo que recomiendan acudir con antelación.
En el ciclo se podrá ver a Gauchito Club el domingo 2 de agosto, Moni Montes el martes 11, Luis Fercán el martes 18 y Drugos el martes 25.
En una nota de prensa destacan que desde su primera edición en 2023, el Solportiño ha logrado una gran acogida. En él han actuado artistas como Vega, Tulsa, Eladio y los Seres Queridos o Álex Ferreira.
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