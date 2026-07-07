La Xunta garantiza las obras para mejorar la Torre de Hércules de A Coruña con fondos propios

La Axencia Galega de Turismo de la Xunta financiará las obras de mejora en el interior de la Torre de Hércules de A Coruña con fondos propios, tras reasignar ayudas europeas comprometidas por los cambios de fecha en la conclusión de los trabajos.

El organismo dependiente de la Xunta había superado el plazo previsto para poder utilizar parte de los fondos europeos Next Generation procedentes de la Unión Europea, una cantidad que supera los 500.000 euros. De acuerdo con los requisitos de las citadas ayudas, las intervenciones tendrían que haber finalizado en junio para recibir ese dinero.

Cuando los trabajos en el interior del faro romano se paralizaron el pasado mes de abril, la fecha de finalización de las obras se fue retrasando, lo que comprometía esa financiación. Ante la "posible" nueva previsión, Turismo de Galicia solicitó ese mismo mes al Ministerio de Industria y Turismo - organismo responsable de la asignación y control de estas ayudas - una reasignación del dinero, que fue autorizada.

Dentro de esta negociación, la Xunta acordó que los trabajos pendientes correrían a cargo de los fondos autonómicos. La Axencia de Turismo de Galicia asegura que "a Xunta de Galicia está comprometida coas obras de mellora da Torre de Hércules" , por lo que la continuación de los trabajos "está garantida [...], ben sexa con fondos europeos ou con fondos propios".

El Gobierno autonómico y el Concello firmaron en mayo de 2025 el convenio para realizar las obras de mejora, que detallaba que sería la Xunta la encargada de ejecutar los trabajos, financiados con casi un millón de euros de ayudas comunitarias.

Los trabajos en la Torre de Hércules se encuentran ahora paralizados hasta septiembre a petición del Concello de A Coruña, que buscaba no interferir con las visitas al faro romano durante la época estival. Dentro del inmueble tuvieron que parar las intervenciones de mantenimiento de elementos estructurales de la zona de visitas arqueológicas, el lote 3, en abril por "un asunto administrativo de un permiso que faltaba", según explicó entonces la alcaldesa Inés Rey. De acuerdo con el proyecto, estas obras tienen un presupuesto de 276.092,15 euros.

Quedan también pendientes y en este caso todavía sin iniciar las obras del lote 1, que incluían la continuación de las excavaciones arqueológicas así como la renovación de la Sala Giannini, la mejora de la terraza superior y del edículo. Según detalla la memoria, estos trabajos tendrían un plazo de ejecución de 4 meses y están adjudicados por 225.307 euros.

Los caminos y la nueva iluminación

Esta exclusión en las ayudas europeas no afectaría a las obras del lote 2 y 4, relativas a la instalación de iluminación ornamental y el acondicionamiento de los senderos Espazo Natural de Interese Local (ENIL). Estas, según confirma el departamento de Turismo, ya están terminadas.

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El objetivo de estas actuaciones, que arrancaron en el mes de abril era "no solo mejorar la accesibilidad y seguridad de la ciudadanía y de las personas visitantes al faro y sus alrededores, sino también poner en valor la flora y fauna que lo conforman", según había destacado el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.