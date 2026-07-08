Arde una vivienda en Mesoiro, en A Coruña, y el fuego se reactiva a la mañana siguiente
Un vehículo que estaba aparcado frente a la casa se ha visto afectado
Un incendio ha calcinado una vivienda situada en el Camino do Pouporón, en el núcleo de Mesoiro, en A Coruña. El suceso ocurrió pasadas las 21 horas de este martes y en la mañana de este miércoles, alrededor de las 8.30 horas, se ha reactivado con un nuevo foco que ha tenido que ser apagado.
Según explica el parte de los Bomberos de A Coruña, el incendio también ha afectado a un vehículo estacionado frente a la puerta de la casa por la radiación del material ardiendo que estaba acumulado en la entrada y la acera.
En el interior no se encontraba nadie en el momento del suceso, por lo que no hay que lamentar daños personales. La casa quedó precintada por la Policía Local una vez apagadas las llamas.
Debido al incendio, también se tuvo que cortar un carril de circulación durante la intervención.
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