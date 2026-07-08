El Concello de A Coruña hará mejoras en 25 colegios aprovechando las vacaciones de verano

El Concello de A Coruña aprovechará el descanso de la actividad solar para hacer obras en 25 centros educativos públicos. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, en el CEIP Concepción Arenal, uno de los colegios donde se intervendrá.

En la presentación Rey se ha quejado de la carga que supone para el ayuntamiento hacer estas reparaciones. “Non é unha cuestión menor. Vimos advertindo, desde hai tempo, de que a Xunta non pode descargar nos concellos a responsabilidade de atender as necesidades estruturais dos colexios públicos. Hai numerosos centros educativos da Coruña nos que, pola antigüidade das súas instalacións, cómpre actuar para remodelalas e adaptalas aos tempos actuais, tanto no relativo ás infraestruturas como en cuestións que afectan ao día a día do alumnado, como é a accesibilidade ou a climatización das aulas”, dijo.

Además del Concepción Arenal, se harán mejoras en los colegios Alborada, Manuel Murguía, María Barbeito, María Pita, Cidade Vella, Rosalía de Castro, Sagrada Familia, Sal Lence, Salgado Torres, San Francisco Javier, San Pedro de Visma, Torre de Hércules, Víctor López Seoane, Wenceslao Fernández Flórez, Emilia Pardo Bazán, Raquel Camacho, José Cornide, Eusebio da Guarda y Zalaeta. También habrá intervenciones en el Centro de Educación Especial Nosa Señora do Rosario, situado en Monelos, así como en las escuelas infantiles municipales de A Carricanta (O Castrillón) y Caracola (Novo Mesoiro), a lo que se añaden los equipamientos de la EIM de Monte Alto.

En total, en este plan de acción se destinarán más de 700.000 euros, que estarán destinados a reforzar las actuaciones de mantenimiento y conservación de las instalaciones de titularidad municipal a lo largo del curso.

Entre las actuaciones que se realizarán destaca el Concello las que se realizarán en el CEIP María Pita, donde se adecuará un camino de tierra que da acceso al colegio, o la renaturalización del patio del CEIP María Barbeito e Cerviño para ganar más áreas verdes y superficies de juego más amplias y oxigenadas. En el Concepción Arenal se sumarán equipamientos de juego más modernos, un firme renovado y más capacidad para los niños y niñas.

Pide responsabilidad a la Xunta

La alcaldesa aprovechó esta presentación para insistir en la su petición a la Xunta de Galicia de que se responsabilice con en la educación pública con más planificación y presupuesto que permita adecuar infraestructuras a las necesidades del alumnado. “Insistimos en que é necesario contar coa implicación da Xunta para actuar de forma integral. O tellado do colexio esixe unha rehabilitación total e este tipo de obras son de competencia autonómica, porque van moito máis alá dunha reparación puntual”, indicó, en referencia al Concepción Arenal.

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Por su parte, el PP de A Coruña ha respondido a la alcaldesa tras este anuncio. En una respuesta enviada a los medios, expresan que el Concello ha dejado parte del presupuesto de Educación sin ejecutar. "Inés Rey tampoco es creíble cuando habla de actuaciones en centros educativos porque hace anuncios que luego no cumple. Ya nadie se fía de su palabra. Mientras padres y madres protestan por problemas de mantenimientos, Inés Rey ha dejado sin ejecutar 1,44 millones de euros en 2025 para actuaciones en colegios púbicos, uno de cada dos euros del presupuesto definitivo sin gastar", rebaten.