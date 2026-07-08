El tiempo
A Coruña vive este miércoles un nuevo día a 21 grados antes de varias jornadas más calurosas
De cara al fin de semana se esperan máximas de 28 grados aunque con precipitaciones
Las altas presiones quedan situadas al noroeste de Galicia lo que impacta directamente sobre A Coruña, que amanace y tendrá presencia durante gran parte del día de nieblas en el litoral. El interior de la comunidad quedará más despejado.
De hecho, A Coruña vivirá un día con 21 grados de máxima y 16 de mínima, mientras que en Santiago la máxima de temperatura será 11 grados superior, de hasta 32, según MeteoGalicia.
Subida moderada
A partir del jueves los termómetros irán subiendo moderadamente. Mañana ya será un grado superior, mientras que el viernes será de 24 grados y el fin de semana las máximas rondarán los 28 grados.
De todas formas, de cara al sábado y domingo, la probabilidad de lluvia será mayor, por lo que podrían regresar las precipitaciones a A Coruña.
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