A Coruña vive este miércoles un nuevo día a 21 grados antes de varias jornadas más calurosas

Las altas presiones quedan situadas al noroeste de Galicia lo que impacta directamente sobre A Coruña, que amanace y tendrá presencia durante gran parte del día de nieblas en el litoral. El interior de la comunidad quedará más despejado.

De hecho, A Coruña vivirá un día con 21 grados de máxima y 16 de mínima, mientras que en Santiago la máxima de temperatura será 11 grados superior, de hasta 32, según MeteoGalicia.

Subida moderada

A partir del jueves los termómetros irán subiendo moderadamente. Mañana ya será un grado superior, mientras que el viernes será de 24 grados y el fin de semana las máximas rondarán los 28 grados.

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De todas formas, de cara al sábado y domingo, la probabilidad de lluvia será mayor, por lo que podrían regresar las precipitaciones a A Coruña.