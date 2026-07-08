Doce espectáculos para el Ciclo Principal de Otoño 2026 del Teatro Rosalía de Castro, en A Coruña

El Teatro Rosalía de Castro anunció este miércoles, 8 de julio, el Ciclo Principal de Otoño 2026, que ofrecerá doce espectáculos entre septiembre y diciembre. La programación reunirá algunas de las propuestas destacadas de la escena contemporánea, con compañías y creadoras como Teatro de Ningures, Berrobambán, Ron Lalá, Pont Flotant, Pablo Remón, Magüi Mira, Andrés Lima o el Centro Dramático Galego.

El ciclo se abrirá los días 11 y 12 de septiembre con As gardiás ou o nó do tecelán, una producción de Teatro de Ningures. Entre los platos fuertes de la temporada destacan La desconquista, de Ron Lalá; El entusiasmo, de Pablo Remón, y Violencia, una reflexión sobre el perdón. La programación reserva un espacio para producciones de texto clásico, así como gallegas.

Plazos para abonarse

El período de renovación de abonos para las personas que contaban con abono en primavera permanecerá abierto entre el 15 de julio y el 28 de agosto, mientras que la venta de nuevos abonos tendrá lugar los días 1 y 2 de septiembre. Las entradas sueltas saldrán a la venta el 4 de septiembre. El Rosalía mantendrá las dos modalidades habituales de abono, en viernes y sábado, con un descuento del 25 % respecto al precio de las entradas individuales.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, presentó la programación acompañado por el director del Teatro Rosalía de Castro, Paulo Rodríguez. El edil destacó la respuesta de la ciudadanía a la programación teatral municipal, que alcanzó un récord histórico de personas abonadas durante la pasada temporada de primavera.