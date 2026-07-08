El escritor Santiago Díaz presenta su último libro en la librería Lume en A Coruña: "En cualquiera de mis obras tengo un objetivo clarísimo, que es entretener a la gente"

Con El amo (2026), el guionista de cine y televisión y escritor, Santiago Díaz, continúa dando vida al universo de Jotadé, el único subinspector gitano de la comisaría. En 2021 nació la trilogía protagonizada por la inspectora Indira Ramos, que además de recibir numerosos reconocimientos, también fue el comienzo del personaje de Jotadé, quien aparece por primera vez en la tercera entrega y en 2025 se transformaría en su obra Jotadé. El autor vuelve con una novela negra cargada de misterio, violencia y cuestiones morales, con personajes cuestionables y tramas apasionantes. Este 7 de julio, Díaz presenta a las 20.00 horas su última obra en la librería Lume en A Coruña, con la cabeza llena de futuros proyectos y ganas de volver a una ciudad donde reconoce sentirse siempre bien recibido.

¿Cómo afronta, como guionista de cine y televisión, su salto a la literatura en 2018?

Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Mi intención en ese momento era poder contar una historia a mi manera desde el principio hasta el final, ya que cuando tú perteneces a un equipo de guion, tienes que adaptarte a gustos de otros y la plataforma y los productores pueden tener otra dirección u opinión, y al final el producto que termina llegando a las pantallas no es exactamente lo que tú querías contar y muchas veces ni siquiera lo reconoces. Por lo tanto, para conseguir eso, la literatura era la mejor opción, así que cuando escribí Talión (2018) me di cuenta de que era lo que yo quería hacer siempre, porque lo disfruté muchísimo. Todo lo que he aprendido escribiendo tantos guiones lo he aplicado en las novelas: que se hagan rápidas, que haya capítulos cortos, que haya mucho giro en los cliffhangers para que la gente quiera seguir leyendo... También la utilización del diálogo como recurso narrativo para mí es de lo mejor, porque con una sola línea puedo describir a un personaje sin necesidad de una página entera. He aplicado a mi manera de escribir todo mi aprendizaje anterior en el mundo audiovisual.

La violencia, los dilemas morales y las cuestiones sociales son habituales en sus obras y ahora en El amo se recogen las tres con una perfecta harmonía. ¿Qué es lo que busca?

En cualquiera de mis obras tengo un objetivo clarísimo, que es entretener a la gente, que se lo pase bien y que disfrute. Me encanta eso de acostarse a leer 15 minutos y que acaben siendo horas de lectura o aquello de cerrar la novela y que hayan pasado por un montón de sensaciones diferentes, desde el enfado hasta la tristeza o la risa. Todo esto me parece que es lo que hace que un libro finalmente se quede contigo para siempre y no sea simplemente algo que te hizo pasar un buen rato. Además, en este tipo de novelas también puedes hacer algo de denuncia social, aunque sin aleccionar a nadie, y puedes reflejar los prejuicios que existen como le ocurre a Jotadé que es un policía gitano del que no se fían en la comisaria por ser gitano ni en el barrio por ser policía.

¿Cuál cree que es la clave de la trilogía de Indira para que tiempo después la recupere con el personaje de Jotadé en El amo?

A mí Indira como personaje me lo ha dado todo. La trilogía me hizo más conocido, me permitió llegar a mucho más público y gracias a ella encontré una manera de contar las cosas muy característica con capítulos cortos y giros en cada final. Todo esto lo he ido aplicando en las tres novelas de la trilogía y después lo he recuperado también para Jotadé, ya no solo algunos personajes que reaparecen como el propio Jotadé que nace en la tercera parte de la trilogía de Indira, sino también recuperé esa estructura que me ha funcionado muy bien y es la que utilizo desde entonces.

El amo es la continuación de Jotadé, donde decide enfocar la mirada en el único subinspector gitano de la comisaría, una especie de antihéroe con el que se empatiza. ¿Cómo consigue el protagonista crear eso en los lectores?

La descripción de Jotadé es muy sencilla: es un malhablado e irreverente que no cumple las normas, un bocachancla que mete la pata constantemente. Sin embargo, después el personaje tiene una cosa muy buena, y es que todo lo que hace le sale de corazón, entonces lo que nos ocurre es que empatizamos con él. Normalmente a nadie le parecería bien las cosas que hace, pero es imposible evitar ponerse de su lado porque realmente creemos que está haciendo justicia. Jotadé te crea ese dilema moral, ese placer culpable en el que sabes que eso no está bien pero te gusta que lo haga, un poco al estilo de Robin Hood donde está mal robar, pero si es a los ricos para dárselo a los pobres, entonces me parece mejor. Las personas normales en una obra de ficción son bastante aburridas, lo mejor es bucar personajes con problemas. Cuando estás viendo a un policía o a cualquier personaje, lo que quieres es ver sus costuras, sus miserias, su peor momento. Si tú tienes un personaje al que le va fenomenal es un aburrimiento, en cambio, si su vida personal es un desastre, incluso eso puede afectar a la trama policial, alimentarla y hacerla más interesante. Al contrario también ocurre, ya que la trama policial puede influir en lo personal y hacer que el conjunto sea mucho más profundo y divertido.

¿Es sencillo continuar, a través de una nueva obra, con un mundo de ficción ya creado?

Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo bueno es que tienes hilos de los que tirar de ese universo que has creado previamente y sabes lo que te funciona, hasta donde puedes exprimir los personajes, aunque también te compromete a muchas cosas, como el hecho de no poder hablar de un personaje sin recordar su pasado. Yo creo que, si es un universo bien trabajado como considero que es el de Indira, todavía caben nuevas historias, nuevos personajes que se van incorporando y marchando, sobre todo porque es un lugar que funciona muy bien y que los lectores reconocen y reclaman. Ahora bien, a veces hay también que poner un punto y aparte para quitarte la mochila de piedras y empezar algo desde cero, aunque eso también tiene sus riesgos como que no llegue tanto a los lectores o que no guste.

¿Por qué la historia sigue en Madrid?

Madrid es la localización elegida en parte porque es la ciudad donde yo nací y es la que mejor conozco, pero también porque es una gran ciudad. A Coruña también podría servir como espacio de novela similar, porque las grandes ciudades tienen una cosa que me encanta, y es que en muy poquitos metros puedes tener oficinas donde se hacen negocios millonarios y cuando sales del portal te encuentras con el submundo: drogas, prostitución, peligro... sin necesidade de irte lejísimos. Por ejemplo, en la urbanización de superlujo de la Moraleja, tienes que irte muy lejos para encontrarte los conflictos, sin embargo, en una gran ciudad como Madrid o Barcelona puedes salir del portal y encontrate algo totalmente distinto. Esa cercanía, ese poder ir de un ambiente a otro tan rápidamente es maravilloso y permite convertir la ciudad en un personaje más de cualquier novela.

También recupera la violencia atroz de Jotadé. ¿Cree que el público puede sentir una especie de catarsis al leer sobre ello?

En Jotadé, la violencia es un ajuste de cuentas, donde se les destripan y se les tiran por un puente, mientras que en El amo es un comienzo más pausado pero igual de trágico, ya que se trata de una chica inocente a la que han matado y que acababa de dar la luz. Cuando incluyo estas atrocidades, no es solo por el morbo de mostrar algo que impacte, sino también para presentar al tipo de malos a los que se va a tener que enfrentar nuestro protagonista y que el lector se dé cuenta del arduo trabajo de Jotadé contra unos malos que parecen no andarse con tonterías. Además, al ser algo que normalmente no vemos y no conocemos en nuestra vida normal, nos llama la atención y nos permite la posibilidad de asistir a un asesinato, a un desmembramiento o a un tiroteo desde el salón de tu casa, sintiéndote totalmente a salvo.

¿Por qué la novela negra funciona tan bien?

Para mí, hay dos grandes claves por las que funciona la novela negra. La primera de ellas es que la novela negra actual aglutina una cantidad de géneros que antes eran independientes como la novela negra original, la novela policíaca, la novela de enigma, el thriller y ahora también le puedes sumar la parte romántica, de fantasía, de terror y de lo que quieras. Una de las claves del gran éxito de este tipo de novelas es eso, que busques lo que busques lo puedes encontrar en ella. Después, otra de las características por las que también funciona es que no eres un mero espectador de lo que le sucede a otros, sino que participas. Si tú estás leyendo una historia de amor sí es cierto que te puede emocionar, pero estás viendo la historia de otras personas; sin embargo, en la novela negra te conviertes en un espectador más, porque te lanzas, dices, comentas, piensas y te involucras más en la historia que en otro tipo de novela.

Hace tiempo ya hablaba de una idea sobre la posible tercera entrega. ¿Cómo de desarrollada está ahora esa premisa?

La verdad es que ya estoy escribiendo la tercera parte y ya voy casi casi por la mitad de la escritura. Hice el trabajo previo de escaleta y ahora llevaré completo un 40 o 50% de la obra. Ahora en verano me tengo que encerrar a terminar, porque la tengo que entregar a final de octubre. Al igual que antes ya pensaba en una tercera entrega, ahora ya pienso en si voy a seguir con una cuarta, que cabe una posibilidad. Estoy buscando, porque si encuentro una historia lo suficientemente potente, podría hacer una cuarta entrega, siempre que la gente y la editorial también lo quieran. Hay momentos que tienes que descansar, porque si no te vuelves loco, pero como publico una novela al año, tengo que escribir rápido. Además, pensando a futuro, me encantaría que cualquiera de mis obras llegase al mundo audiovisual, y aunque todavía no hay nada cerrado porque es muy complicado, confío en que cualquier día llegue.

Presenta El amo este miércoles 7 de julio en la Librería Lume en A Coruña. ¿Cuáles son las expectativas?

Siempre que voy a un sitio tengo mucho miedo de si va a llover, si hará frío, si hay fútbol y la gente no va a asistir... Sin embargo, creo que la gente está respondiendo de maravilla y les está gustando El amo, entonces yo confío en que vengan lectores y lectoras y podamos charlar de todas las dudas. A mí aquí en A Coruña siempre me tratan de maravilla, así que me encanta venir.