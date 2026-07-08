El grupo Finisterre, con logística en el puerto exterior, da el salto al aeropuerto de A Coruña

La logística de mercancías de A Coruña da un nuevo paso con un movimiento que conecta dos de las principales puertas de entrada y salida de productos de la ciudad. La empresa Hércules Servicios Auxiliares, Portuarios y Logísticos, integrada en el grupo Finisterre Agencia Marítima, ha asumido la gestión de la terminal de carga del aeropuerto de Alvedro. Con esta incorporación, el grupo amplía su actividad al transporte aéreo mientras mantiene su presencia en el puerto exterior de punta Langosteira, donde ya presta servicios logísticos desde hace cinco años.

Hasta ahora, la compañía centraba su actividad en el ámbito marítimo-portuario. En el puerto de A Coruña cuenta con una plataforma logística en la que presta servicios de recepción, clasificación, custodia y expedición de mercancías. Ahora incorpora también la gestión del tráfico aéreo de mercancías, un paso que, según explica el fundador del grupo, Juan Antonio Quiroga, responde a la intención de ampliar los servicios que ya ofrece a sus clientes. "Tener dos cabeceras en lugar de una siempre es más positivo. Podemos trabajar tanto los aspectos marítimo-portuarios como los aeroportuarios y eso complementa nuestra oferta de servicios a los clientes actuales y futuros", resume el administrador.

La adjudicación llega después de que el anterior gestor de la terminal aeroportuaria cesara su actividad por motivos personales. A partir de ese momento, Aena, propietaria de toda la infraestructura de Alvedro, alcanzó un acuerdo con el anterior responsable y con Hércules para realizar el relevo. El contrato tendrá una duración prevista de entre cinco y siete años según explica el fundador de la nueva empresa responsable.

El puerto exterior de punta Langosteira / Casteleiro/Roller Agencia

La nueva etapa coincide en un momento en el que la terminal busca ganar peso dentro de la actividad de Alvedro. Hace apenas un año, el aeropuerto registraba un volumen de mercancías muy reducidoy la propia terminal era señalada por distintos operadores como unas instalaciones con escasa demanda y necesitadas de una modernización para atraer más actividad.

Se llegó a contabilizar que en 2005 el aeropuerto movía en un solo mes el doble de tráfico del que transportó de enero a junio en 2025 (19 toneladas). En 2026 esta cifra ha vuelto a caer, de enero a mayo han sido 11.140 toneladas las que se han movido en la terminal de carga. En ese contexto, la llegada de un grupo con experiencia en logística marítima pretende reforzar la capacidad comercial de la terminal y aumentar su visibilidad entre el tejido empresarial del área coruñesa.

Aunque el anuncio se ha conocido ahora, la empresa ya opera en el aeropuerto desde el pasado 1 de junio. El proceso comenzó varios meses antes debido a los estrictos requisitos que exige el sector aeronáutico. "Aena exige muchas garantías y muchos compromisos porque todo lo relacionado con la aviación está sometido a unas normas de seguridad muy rigurosas", explica Quiroga.

El volumen de mercancias

La terminal de carga de Alvedro desempeña una función muy distinta a la del edificio de pasajeros. Por las instalaciones pasan todas mercancías que llegan por vía aérea o que se envían desde A Coruña hacia otros destinos nacionales e internacionales. Una vez que los productos aterrizan en el aeropuerto, Hércules se encarga de toda la gestión documental y aduanera necesaria para que puedan abandonar las instalaciones y continuar su recorrido. "Nuestro trabajo consiste en realizar todo el handling de la mercancía. Recibimos los productos, hacemos toda la documentación necesaria y los despachamos para que puedan llegar a su destino", explica el fundador del grupo.

Entre esas mercancías figuran repuestos destinados a buques, materiales para empresas industriales, envíos urgentes o productos que necesitan un transporte rápido. También existe un tráfico menos conocido que forma parte de la actividad habitual de la terminal. Quiroga explica que cada mes llegan a Alvedro entre cuatro y cinco féretros con cuerpos de gallegos fallecidos en el extranjero cuyos familiares desean que sean enterrados en sus lugares de origen. "Es una realidad que forma parte del trabajo diario de la terminal que nos sorprendió", señala.

Fingers del aeropuerto de Alvedro / Iago Lopez

Sin embargo, la incorporación de Hércules no supondrá cambios visibles para el funcionamiento cotidiano de las instalaciones, aunque la empresa considera que sí puede abrir una nueva etapa de crecimiento. Quiroga sostiene que el grupo dispone de una estructura empresarial más amplia que la del anterior gestor, lo que facilitará el contacto con compañías del área metropolitana interesadas en utilizar el transporte aéreo de mercancías. "El anterior responsable hacía un gran trabajo, pero nosotros tenemos una capacidad corporativa mayor para acercarnos a las empresas comerciales e industriales de A Coruña y ofrecerles este servicio", afirma.

La unión de la actividad portuaria y aeroportuaria también permite al grupo ofrecer soluciones logísticas desde dos infraestructuras complementarias. Mientras Langosteira concentra el movimiento de grandes volúmenes de mercancías por barco, Alvedro facilita el "transporte de envíos urgentes o de productos que necesitan llegar con rapidez" a cualquier parte del mundo.

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La empresa confía además en que el crecimiento previsto para el puerto exterior termine reforzando también esta nueva etapa. Quiroga recuerda que la futura entrada en servicio de la conexión ferroviaria de Langosteira y la llegada de nuevas industrias vinculadas a la eólica marina, el hidrógeno o el amoníaco incrementarán el movimiento de mercancías en la dársena coruñesa. "Todos estamos deseando que arranque definitivamente porque creemos que el puerto exterior va a ser un gran éxito", asegura el empresario.