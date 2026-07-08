La Hermandad Venezolana en A Coruña inaugura la muestra 'Arte sin Fronteras': "En todos los cuadros hay esa línea transversal de unión entre Venezuela y Galicia"

El único lenguaje universal es, quizás, el arte. Con una mirada que traspasa fronteras y el foco en la sensibilización por la situación que está atravesando Venezuela, la Hermandad Venezolana en A Coruña-Galicia (Hevega), inaugura este miércoles, 8 de julio, la muestra colectiva Arte sin Fronteras, que reunirá en la Sala de Exposiciones del Sporting Club Casino de A Coruña las obras de nueve artistas vinculados a Galicia y Venezuela. La colección podrá visitarse hasta el 11 de julio, en horario de 18.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

La exposición, que es el primer año que se organiza, se inscribe dentro de Voces y Alma de un País, festival intercultural que la hermandad lleva coordinando dos años y que celebraron el pasado fin de semana. Es precisamente este programa la raíz de la colaboración entre Hevega y el Sporting Club Casino, lugar que acogió el encuentro. "Dentro de lo que es la difusión de la unión cultural entre Venezuela y Galicia, se nos ocurrió hacer una exposición de artistas que comparten, la mayoría, las dos nacionalidades. De ahí nació", explica Rocío Ruiz, presidenta fundadora de Hevega.

Esos lazos migratorios entre ambas tierras, los hijos y nietos de esas diásporas, son el hilo conductor de Arte sin Fronteras. "Cada artista tiene entre cuatro y seis obras. Hay unos que tienen paisajes de acá de Galicia, con la catedral de Santiago de Compostela y la Torre de Hércules, otros con paisajes de Venezuela... Pero en todos los cuadros hay esa línea transversal de unión entre ambas, Venezuela y Galicia", detalla Ruiz.

Iniciativa de sensibilización

Con Arte sin Fronteras, la asociación pretende ampliar el horizonte de Voces y Alma de un País. "Se quiere que el festival aumente expresiones culturales. Entonces este, con respecto al año pasado, es el paso siguiente", declara Ruiz. Este paso lo dan de mano de nueve artistas: Eva Galán, Javier Medina López, Julio Pereira, María Rosa Asaro, Juan Carlos Bufón, Miguel Ángel Abreu, Carlos Losa Revuelta, Sofía González Castro y Máximo Cuya. "Las obras están espectaculares", declara Ruiz.

La iniciativa está pensada como una cita cultural que sirva "de campaña benéfica, pero de sensibilización", para "explicar a los asistentes lo que implican las recogidas, la recolecta de fondos para luego enviar a Venezuela", aclara Ruiz. Un mensaje que la presidenta fundadora quiere dejar muy claro es que "hay que honrar a los fallecidos", pero ahora se necesita "terminar de ayudar a los sobrevivientes". "Hay que sacudirse la rodilla rápidamente, llorar, enjuagarnos la cara, pero para adelante. Quedaron más vivos de los que fallecieron, gracias a Dios, y necesitan ayuda", asevera.

Aprovecharán el acto de inauguración de Arte sin Fronteras "como un pistoletazo" para anunciar que Hevega "va a desarrollar una campaña para la recolecta de insumos y medicamentos". "Que estén atentos al operativo de ayuda humanitaria de Hevega", añade.

El primer venezolano en exponer en el Louvre

Javier Medina es uno de los nueve artistas que conforman la muestra. Nacido en Caracas e hijo de madre coruñesa y padre canario, a Medina lo criaron las olas del Atlántico y las corrientes del Caribe. Es precisamente ese mar de ida y vuelta el hilo conductor de las seis obras que el artista cedió para Arte sin Fronteras, pertenecientes a una colección de 31 piezas.

Medina conocía a Ruiz, quien siempre le animó a hacer una muestra con la Hermandad. "Con todo lo que ha ocurrido en Venezuela decidí dar mi participación. Pensé que era el momento, como venezolanísimo que soy, de dar un contributo. Sobre todo porque esta serie habla del mar Caribe, pero también del mar Atlántico", explica Medina.

Las obras cedidas forman parte de su colección privada. La muestra original se expuso en el Museo de las Culturas de Milano, el Mudec, en 2017. "El proyecto era un acuario imaginario conformado por un cubo de cuatro lados de dimensiones muy altas, en donde el espectador daba vueltas alrededor de los cuadros", relata.

Aunque estudió un grado de Economía en la Universidad Central de Venezuela, su madre germinó en Medina una vertiente artística. Tras mudarse a Italia para "experimentar a nivel profesional", empezó enseñar su arte en exposiciones colectivas de "ciudades y localizaciones importantes", como Nueva York y la Casa Blanca.

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El gran hito de Medina es haber sido el primer venezolano en exponer en el Louvre de París, en 2015. "Fue una exposición colectiva con 100 artistas de diferentes países del mundo. Pero a mí no me gusta posturear con ello, porque el arte es tan bello, tan diverso, tal cual como la diversidad del ser humano. Lo que a mí me parece horroroso, a otra persona le parece espectacular", relata.