Marineda City organiza actividades para niños durante el verano que abrirá con una gran fiesta de la espuma

El Centro Comercial Marineda City pretende este verano vovler a convertirse en un lugar de encuentro para las familias coruñesas y ha programado una nueva edición del espacio de ocio estival Summer Kids, que se sitúa en la plaza exterior del centro comercial.

La inauguración de este espacio será el próximo viernes 17 de julio, a partir de las 17.30 horas, con una gran jornada de actividades gratuitas entre las que se incluirá una fiesta de la espuma y el espectáculo familiar Magic Bubble.

"Concebido como una gran zona de ocio al aire libre, Summer Kids cuenta con un área de descanso tipo beach club pensada para acompañar la oferta take away de los establecimientos de restauración del centro comercial, permitiendo a los visitantes disfrutar de comidas, meriendas y cenas al aire libre en un ambiente relajado y familiar", explican desde el centro comercial en una nota de prensa.

Este año añadirán como gran novedad un pumptrack de uso libre. Se trata de un circuito con curvas y pequeños desniveles diseñado para recorrer en bicicleta, patinete, monopatín o patines que se ha elaborado en colaboración con Decathlon y estará disponible del 17 de julio al 31 de agosto.

Noticias relacionadas

Además, también habrá una pista multideporte de uso libre que permanecerá abierta durante todo el verano y donde se podrá practicar deportes como baloncesto, tenis de mesa o bádminton. Todas estas actividades serán gratuitas.