Marineda City organiza actividades para niños durante el verano que abrirá con una gran fiesta de la espuma
Habrá una pista multideporte y un circuito para hacer sobre ruedas durante mes y medio
El Centro Comercial Marineda City pretende este verano vovler a convertirse en un lugar de encuentro para las familias coruñesas y ha programado una nueva edición del espacio de ocio estival Summer Kids, que se sitúa en la plaza exterior del centro comercial.
La inauguración de este espacio será el próximo viernes 17 de julio, a partir de las 17.30 horas, con una gran jornada de actividades gratuitas entre las que se incluirá una fiesta de la espuma y el espectáculo familiar Magic Bubble.
"Concebido como una gran zona de ocio al aire libre, Summer Kids cuenta con un área de descanso tipo beach club pensada para acompañar la oferta take away de los establecimientos de restauración del centro comercial, permitiendo a los visitantes disfrutar de comidas, meriendas y cenas al aire libre en un ambiente relajado y familiar", explican desde el centro comercial en una nota de prensa.
Este año añadirán como gran novedad un pumptrack de uso libre. Se trata de un circuito con curvas y pequeños desniveles diseñado para recorrer en bicicleta, patinete, monopatín o patines que se ha elaborado en colaboración con Decathlon y estará disponible del 17 de julio al 31 de agosto.
Además, también habrá una pista multideporte de uso libre que permanecerá abierta durante todo el verano y donde se podrá practicar deportes como baloncesto, tenis de mesa o bádminton. Todas estas actividades serán gratuitas.
- La cafetería de A Coruña recomendada por Martiño Rivas en la guía de Zara: un icono con 82 años de historia frente al mar
- La playa de Oza se queda pequeña: 'Es de lo mejor de A Coruña. Eso sí, es playa de mañana
- Pablo Alborán, en A Coruña: 'Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión
- El actor Tamar Novas recomienda un restaurante cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: pulpo con almejas como especialidad
- La heladería nacida en A Coruña que recomiendan dos chefs con Estrella Michelin y que es perfecta para el verano
- La conquista de Tom Jones en A Coruña
- Pablo López, el coruñés incluido en la lista Forbes 30 Under 30: 'Diseñamos tecnología puntera en Galicia para que el valor se quede aquí
- Más de 10.000 extranjeros encuentran en A Coruña un lugar donde trabajar: 'Aquí tengo mejores condiciones que las que me ofrecían otras ciudades