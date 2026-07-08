El metrosidero del Cantón Grande de A Coruña «sigue vivo» tras su trasplante
El Ayuntamiento asegura que trabaja "para que mejore" su salud
El metrosidero del Cantón Grande de A Coruña «está vivo» y el Ayuntamiento trabaja «para que mejore» su salud, indicaron este miércoles fuentes municipales, después de la inquietud mostrada por algunos vecinos y por alguna entidad ecologista sobre su estado. El árbol fue trasplantado en noviembre pasado para cambiar su ubicación en el Obelisco por las obras de remodelación de los Cantones y su aspecto llama la atención desde entonces, con hojas de color verde pálido.
El crecimiento del ejemplar de metrosidero del Cantón Grande obligó a su trasplante para que pudiera contar con el sustrato necesario para su desarrollo sin comprometer el subsuelo, según los informes técnicos municipales que justificaron su traslado. El nuevo emplazamiento del árbol está solo a unos metros de su localización actual, más cerca del Obelisco.
El Concello explicó en noviembre que su nuevo emplazamiento permitiría destacar el valor del ejemplar, un árbol emblemático del paisaje urbano de A Coruña, y recuperar la simetría de su copa.
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