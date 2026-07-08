Ingeniería Naval y Oceánica y Enfermería lideran las notas de corte en la Universidade da Coruña: "Creí que no iba a entrar, estoy muy feliz"

Dos grados simultáneos y Enfermería copan el podio de las notas más altas en la Universidade da Coruña (UDC). En primer lugar se sitúa Ingeniería Naval y Oceánica con un 12, una carrera que se imparte en el Campus de Ferrol y que oferta tan solo nueve plazas. El segundo puesto es para el grado de Enfermería en el Campus de Elviña, con un 11,826 de nota de corte y con una oferta de 66 plazas, mientras que el grado simultáneo de Ingeniería Informática y Ciencia e Ingeniería de Datos, también de Elviña y con diez plazas disponibles, se cuela en lo más alto de la lista con un 11,636, a pesar de que es el segundo año en el que se presenta esta nueva modalidad de estudio.

"Sinceramente, no creía que fuera a entrar porque las plazas son reducidas, sin embargo, cuando lo descubrí me sentí muy feliz y lo primero que hice fue llamar a mi madre", relata la futura estudiante universitaria Nerea García, que ha conseguido entrar en el doble grado de Informática.

Eligió estos estudios porque le "atraía la idea de que, durante la carrera, pudiese adquirir un campo de conocimiento más amplio" y no solo centrarse "en la formación proporcionada por una de las dos titulaciones". García reconoce, además, que la modalidad le permite "escapar de esa decisión tan importante de escoger solo una carrera y así poder formarte en ambos ámbitos tan cercanos de manera simultánea".

"Desde que descubrí la existencia de esta doble titulación tuve en mente esta opción, además de que la UDC es una universidad que se adapta muy bien a mis intereses personales y académicos", destaca la alumna, que se siente " muy afortunada y orgullosa" de sí misma "por todo el esfuerzo hecho hasta ahora". "Seguramente serán cinco años muy exigentes, aunque creo que habrá momentos de felicidad inmensa al conseguir cosas que nunca me hubiese imaginado lograr", confiesa la estudiante, que todavía no sabe si ese será su sitio, ya que "es algo imposible de saber hasta que lo experimentas de primera mano".

Alta tasa de empleabilidad

El vicedecano de Organización Académica de Informática, Diego Andrade, resalta la alta tasa de empleabilidad de la titulación, que nació en el curso 2025-2026 ante la demanda de las entidades profesionales. "Detectamos que existían empresas que buscaban gente que tuviese una formación donde se mezclara capacitaciones informáticas y bases sólidas en explotación de datos, por lo que creamos un cóctel muy apetecible para entidades y para alumnos de alto rendimiento", recalca Andrade.

Tras conocerse las notas y los primeros admitidos, manifiesta que "la alta demanda del alumnado supone una confirmación de que está funcionando bien". "El año pasado ni siquiera tuvimos el tiempo para publicitarlo mejor, pero este año fuimos capaces de promocionarlo dentro de los potenciales alumnos de la forma apropiada", destaca el vicedecano, que advierte una "tendencia imparable de la sociedad" hacia el tratamiento de datos, que puede ayudar a posicionar mejor aún la titulación.

El doble grado en Ingeniería Naval y Oceánica, que es el que tiene la nota más alta, "permite aprovechar sinergias de los dos títulos y a los alumnos les atrae la idea de sacárselos en cinco años", comenta el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz.

Analiza que "cada vez el sector industrial está más demandante, además de que funciona muy bien el conjugar la parte de ingeniería mecánica con el sector naval y con estructuras, energías renovables y marinas". "Si las noticias sobre el sector industrial en la región son positivas, eso atrae más a la gente, que es lo que sucede aquí", explica Díaz, que habla más de "progresión y estabilización, y no un salto radical".

"Cada vez se conoce más la necesidad de la profesión"

En el grado de Enfermería, la decana de la titulación en la UDC, Inés Fernández, también apunta a un aumento claro en la demanda durante los últimos años porque "cada vez se conoce más la necesidad de la profesión y hay una altísima oferta". Fernández admite que el grado "siempre fue atractivo" y en los más de 50 años que la UDC lleva impartiendo la titulación de Enfermería "siempre se ha mantenido a la vanguardia" y ha sabido "adaptarse a los cambios, lo que crea un resultado formativo exigente, pero de muy alta calidad". Además, la decana pone el foco en la calidad de los docentes y en los recursos relacionados con la práctica clínica que construyen un desempeño profesional actualizado, responsable y correcto. "Para nosotros es realmente un orgullo y nos satisface enormemente que la demanda por parte de los estudiantes aumente", recalca Fernández.

Cada curso, además, notan que atraen a más alumnado masculino. "Cada año vemos incrementada la incorporación de varones hacia la titulación, y aunque es cierto que sigue pesando esa cultura que inclina a las mujeres al cuidado de personas, procuramos que la cultura esté al margen de la profesión", comenta.

La decana asegura que Enfermería "no cuenta con un alto grado de abandono, lo que demuestra la efectividad de la titulación tanto en la práctica clínica como en la función investigadora". "El poco abandono que existe se suele dar por motivo de que los estudiantes cursan la carrera como puente hacia otros estudios o porque no tienen vocación y no es la profesión de su vida", concluye Inés Fernández.