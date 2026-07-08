La ola de calor dispara la venta de aires acondicionados en A Coruña: "Para la instalación hay dos o tres meses de espera"

Las ola de calor que situó los termómetros al borde de los 35 grados el domingo en A Coruña ha obligado a la población a buscar formas de combatir la canícula. Una de las soluciones que cada vez se barajan más los coruñeses para soportar este clima es la instalación de aire acondicionado, a pesar de que aquí no es una tendencia habitual. El cambio climático, sin embargo, está forzando a muchos ciudadanos a optar cada vez más por estas soluciones con las que combatir las altas temperaturas. Según recoge el Instituto Galego de Estatística, el 14% de los habitantes de la provincia de A Coruña cuenta con problemas de aislamiento térmico en su vivienda, por lo que muchos de ellos ya comienzan a remediar la situación con el montaje de sistemas de climatización. "Este año, especialmente desde hace 15 días por la ola de calor, la gente ha venido buscando aires acondicionados para intentar enfriar sus casas", declara el gerente de la tienda de electrodomésticos de A Coruña Tien21 Mito, Antonio Rodríguez. "Estos días está habiendo más demanda que productos", comenta.

"Sin lugar a dudas, de un año para otro se duplican las ventas, están creciendo constantemente, ya que hemos pasado de ser una zona fría a ser una zona cálida, por lo que ya se están montando como si fuera Madrid, Sevilla...", explica el gerente de la empresa Difer Galicia, Diego Fernández, que reconoce que también se ha notado un repunte de las ventas en invierno. La tendencia también muestra un crecimiento en los equipos móviles que tienen un precio de media de 200 euros (100 o 200 menos que los fijos exteriores e interiores, si bien estos últimos elevan el coste con la mano de obra que ronda los 300 euros) y, al contrario que estos, son rápidos y pueden moverse de una habitación a otra sin instalación. "Hemos notado un aumento de la venta en ambos, pero casi el crecimiento ha sido más en aires acondicionados fijos, con equipos exteriores y unidades interiores, que en los móviles", destaca Fernández, que comenta además que ahora los ventiladores, a pesar de costar de media tan solo 30 euros, no se venden con tanta frecuencia, ya que precisan tener la ventana abierta para mover el aire caliente y no consiguen el mismo efecto. "Sí que enfrían, pero si tienes 30 grados como mucho te bajará dos o tres grados, nunca te va a permitir bajar la temperatura como un equipo adecuado de aire para enfriar", aclara.

"Las esperas son largas porque hay muchas peticiones"

El progresivo aumento de las ventas trae consigo también un crecimiento de las listas de espera para recibir un presupuesto y para la instalación y mantenimiento de los productos. "Las esperas aquí también son largas porque hay muchísimo volumen de clientes y muchísimas peticiones entre marcar los presupuestos e instalar los aires acondicionados", reconoce Fernández. "Solo para presupuestar contamos con un mes de espera, mientras que para la instalación de los equipos serían dos o tres meses tranquilamente", comenta el gerente, que admite que se priorizan a los clientes que ya tienen ficha, aunque intentan "atenderlos a todos siempre". Fernández también destaca el crecimiento de las ventas en invierno, que se han disparado a un 10 o 20% con respecto a otros años, aunque muy lejos del volumen que recogen en verano.

En la tienda de electrodomésticos Euronics Carlos, su dueña, Montserrat Mejide, también advierte la tendencia hacia la compra de climatizadores, que es la opción media entre ventiladores y aires acondicionados con un precio de media de 100 euros, y al contrario de los equipos portátiles, no requieren de un tubo conectado a una abertura exterior. "Antes se pedían ventiladores, ahora pasamos a otro nivel", expone. "Aquí en Los Mallos está saliendo bastante como novedad el climatizador, que es un poco más caro que el ventilador, pero más barato que el aire acondicionado, por lo que es la solución que mejor se puede adaptar al bolsillo", comenta Mejide, que reconoce que este año la gente se adelantó un poco en la instalación de los equipos. "Ahora preguntan todos los días por el aire, cuando antes te podían preguntar dos veces en el verano por él", recalca. Aún así, el gerente de Tien21 Mito, Antonio Rodríguez, advierte que si las temperaturas continúan. "la gente tendrá que empezar a preverlo y comprar equipos efectivos para bajar la temperatura desde mucho antes de que llegue el calor".

"La tendencia de instalar aire acondicionado va a seguir creciendo sin ninguna duda"

"Está claro que el aire acondicionado se está imponiendo, ya que es muy cómodo, además de que le puedes meter un 'inverter' que te da frío y te da calor, según quieras. Hay el que solo quiere frío porque tiene radiadores, pero hay gente que ha dejado la caldera o los radiadores y prefiere tener un equipo que le ofrezca un dos por uno", explica el gerente de Difer Galicia, Diego Fernández, que admite que es una opción cada vez más frecuente, aunque "cuanto más pones en un equipo, sale más caro". Tanto Mejide como Fernández confiesan que si se continúan registrando altas temperaturas, seguro que las ventas de aires acondicionados no pararán de crecer. "No tenemos duda de que se seguirán aumentando y sobre todo con este cambio climático y con estas temperaturas. En Galicia éramos una zona fría y ahora estamos pasando a ser una zona cálida, por lo que está cambiando el clima y la tendencia de instalar aire acondicionado va a seguir creciendo sin ninguna duda" comenta Fernández.