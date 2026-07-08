Whigfield traerá 'Saturday Night', el gran himno de los 90, al Atlantic Pride de A Coruña: "La gente tiene que ser libre de pensar o hacer lo que quiera, porque es el único modo de ser feliz"

La gran referente del pop europeo de la década de los 90, Whigfield, llegará a A Coruña por el Atlantic Pride cargada con éxitos intergeneracionales como Saturday Night, Sexy Eyes, Another Day y Think of You. Sannie Carlson, la danesa detrás de esta superestrella internacional, visitará los Jardines de Méndez Núñez este jueves, 9 de julio, a las 23.30 horas con un mensaje a favor del amor y la libertad.

Actúa en pleno centro de A Coruña como parte de la programación del Atlantic Pride. ¿Qué recuerdos tiene de A Coruña?

Estuve muchas veces.Me gusta mucho porque es muy verde. Yo, como soy danesa, vengo de de un sitio donde llueve mucho, así que me siento como en casa.

Se sube al escenario la noche de este jueves, 9 de julio. ¿Qué tiene preparado?

Lo primero que hago antes de cualquier actuación es que miro siempre en qué país estoy y qué música ha funcionado en ese país. Pero cuando hago los Pride, canto los éxitos más grandes, siempre. Yo creo que la gente no quiere escuchar canciones que no conocen, quieren cantar contigo.

Su música ha sonado durante décadas en discotecas y en celebraciones del Orgullo. Siente una conexión especial con el público del colectivo LGTBIQ+?

Yo creo que hay una conexión siempre, que mujeres que hacen la música dance tienen esa conexión con la comunidad LGTBIQ+ desde siempre. No sé si son las melodías, o quizás nuestro look cuando salimos al escenario. Pero es verdad, hay una conexión especial entre nosotros.

Han pasado más de 30 años desde que salió Saturday Night, y la canción sigue funcionando como si acabara de lanzarla. ¿Cómo explica este fenómeno?

Sí, pasaron 33. Mi productora al principio me dijo: 'Mira, Sannie, necesitas una canción para trabajar toda una vida' [ríe]. Y yo pensé: 'Bueno, pero puedo sacar muchos álbums'. También he hecho otra música, he hecho música house, he escrito para DJs como Benny Benassi, pero esa canción siempre me sigue.

¿Qué le gustaría que la gente conociera de Whigfield más allá de este hit?

Acabo de sacar un single, que se llama Sugar, que está a punto de estar de número dos en Inglaterra, y en América es uno de los top downloads de los DJs. Voy a sacar un remix nuevo de Robbie Rivera, que es un DJ histórico. Y tengo más música que va a salir. Pero aparte de esto he escrito muchas, muchas canciones para los demás. Nunca he parado de trabajar en la música; más allá de los escenarios, también me gusta mucho escribir y producir. Y ahora también tengo una editorial musical. Siempre en la música [ríe].

Volviendo a Saturday Night, la coreografía es casi tan famosa como la propia melodía. ¿Le sorprende ver a distintas generaciones bailándola?

Es increíble. El año pasado estuve en un festival en Escocia, y había un público muy mezclado, con abuelos, padres y niños. Y había un niño que tenía 5 años, sentado en las espaldas del papá y que cantaba las canciones. Es increíble que las tres generaciones sigan el mismo ritmo. Pero lo reconozco en mí, porque cuando era pequeña escuchaba Bonny M o ABBA, por ejemplo, porque lo ponían mis padres, y yo conocía todas las canciones.

Quizás la generación más joven en España redescubrió Saturday Night gracias a Las Babys de Aitana, que usa la misma base.

Sí, me acuerdo que estuve en Madrid y llegó un señor que estaba con su hija y dijo: '¡Esta es la de Saturday Night, no ellos, es un cover!'. Porque los niños piensan que Las Babys es la original. Pero da igual, a mí me encanta que ella haya hecho esta versión, es fantástico. No tuve oportunidad de coincidir con Aitana, porque hacemos tipos de festivales distintos.

Después de Saturday Night llegaron otros éxitos como Another Day, Think of You o Sexy Eyes. ¿Hay alguna canción específica de su repertorio que le gustaría que el público de A Coruña pudiera redescubrir?

No sé cuántas canciones voy a poder cantar, porque hay muchos artistas, no puedo cantar horas y horas [ríe]. Depende del tiempo que me den, pero normalmente la canción que mueve a todos, además de Saturday Night, es Sexy Eyes. Siempre, en todos los países que voy.

Viene de Dinamarca, desarrolló su carrera en el entorno dance italiano y acabó siendo un icono por europeo. ¿Cómo vivió en su momento aquel salto?

Eran tiempos muy distintos, no había Internet, ni móviles, tenías que ir a una cabina telefónica [ríe]. La forma en que se grababa la música también era muy distinta, no con ordenadores, era como los dinosaurios. Los músicos ahora son niños que ni saben escribir una canción, hacen todo con inteligencia artificial. Hay un grupo en América muy famoso, que tiene no sé cuántos seguidores y no existen en realidad.

Quizás precisamente por las controversias con la inteligencia artificial, la cultura pop de los 90 está volviendo a resurgir. ¿Qué tenía aquella época que sigue conectando con el público de hoy?

Las melodías. Porque las melodías de los 90 eran muy melódicas, casi como canciones para dormir a los niños. Y ahora hay grandes DJs, como David Guetta, que cogen las canciones y hacen remix, pero no es lo mismo.

¿Sigue con usted una parte de aquella Whigfield de los 90?

Ahora soy más niña que antes [ríe]. Lo que pasa cuando eres joven y tienes mucho éxito no lo disfrutas, porque tienes que ser perfecto en todo, no duermes mucho y curras mucho, y no disfrutas del momento. Cuanto más pasan los años, más disfrutas. Y cuando estoy en el escenario ahora y miro a la gente, es como una familia.

Con la perspectiva que le ha dado el paso del tiempo y su experiencia, ¿qué cree que tiene que tener una canción pop para convertirse en un himno generacional?

En los primeros tres o cinco segundos que la escuchas, tienes que saber qué canción es. Que la gente la reconozca en esos primeros momentos. Y necesita un estribillo que la gente pueda cantar. Cuanto más simple es una canción, mejor funciona.

¿Considera que la pista de baile o los escenarios son un espacio político y de reivindicación más allá de la mera diversión?

Yo creo que ha cambiado algo desde el Covid. El Covid ha hecho cerrar un montón de locales, la economía ha cambiado, la gente no compra discos. Y creo que la gente tiene muchas más ganas de divertirse que antes, porque han visto lo que puede pasar; un momento estamos aquí, y al siguiente no estamos. Y es verdad que hay muchos derechos LGTBIQ+, pero creo que aún está muy lejos la libertad de pensamiento de la gente. Es importante que nadie te ponga dentro de una caja, a mí no me gusta que lo hagan conmigo. La gente tiene que ser libre siempre, y eso hay que enseñárselo a los niños.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir al público que vaya a verla en el Atlantic Pride de A Coruña?

Que hay que pensar en uno mismo, sin importar lo que piensen los demás. Cuando uno se hace más viejo, dejas de preocuparte por lo que piensan o dicen de ti. Yo le digo a mi amigo gay: '¿por qué tienes que salir del armario? ¿Por qué tienes que contarle al mundo con quién vas a la cama? Es una cosa tuya'. Yo creo que no hace falta que la gente demuestre nada, tienen que ser como son, y ya está. Si quieren vestirse de rosa o lila, bien, pero la gente tiene que ser libre de pensar o hacer lo que quiera, porque es el único modo de ser feliz en la vida. Y también me gustaría decir que la gente tiene que ir a cantar mucho en mi concierto [ríe].