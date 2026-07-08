Yandel y la Orquesta Gaos fusionan reggaetón y sinfónico en un concierto único en A Coruña
Las últimas entradas para el espectáculo que fusiona reggaetón y música clásica en el Coliusem de A Coruña aún están disponibles en las webs Ataquilla y Ticketmaster
A Coruña ha acogido este miércoles, 8 de julio, la presentación oficial del concierto que reunirá en la ciudad a la leyenda del reggaetón Yandel y la Orquesta Gaos en un formato sinfónico único. El espectáculo, promovido por Quireza Events e Iglesias Entertainment, se celebrará en el Coliseum este domingo, 12 de julio, a las 22.00 horas. Las últimas entradas pueden adquirirse todavía a través de las webs Ataquilla y Ticketmaster.
Reggaetón sinfónico
La cita supondrá una experiencia original, al unir dos universos musicales alejados. Los ritmos de Yandel encontrarán una nueva dimensión gracias al sonido de la Orquesta Gaos, procedente de Galicia y con una apuesta por la formación de jóvenes músicos, la difusión del patrimonio musical gallego y el desarrollo de proyectos educativos y sociales.
En el acto participaron la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro; el presidente de la Orquesta Gaos, Raúl Andrade; y el director general de Quireza Events, Antonio Casal, quienes coincidieron en destacar la importancia de una propuesta artística que sitúa la ciudad como escenario de una de las producciones más singulares del año.
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