Aplazado al martes el desahucio de una mujer y sus cuatro hijos para darle un piso alternativo en A Coruña: "Nuestra lucha no acaba"

El desahucio de Marta Zurahieva, refugiada ucraniana con cuatro hijos, estaba previsto en A Coruña para este jueves, 9 de julio, a las 10.00 horas, por impago de alquiler, en virtud de una sentencia judicial. Una hora antes, usuarios de la Plataforma Polo Dereito á Vivenda se reunieron en la entrada del piso de Zurahieva, en el número cuatro de la calle Vicente Aleixandre, para intentar detener el paso de la comisión judicial y exigir una alternativa habitacional.

Zurahieva, refugiada ucraniana, llegó a A Coruña huyendo de la guerra y de una situación de malos tratos. Accedió a la vivienda de la calle Vicente Aleixandre gracias al programa de refugiados de la Cruz Roja. Cuando esta ayuda cesó, Marta no pudo hacer frente al alquiler con su sueldo como profesora de pilates a tiempo parcial. "Le propuse a la propietaria pagar lo que podía, que es 400 euros, pero me dijo que no era posible bajar la renta. El piso cuesta 675 euros más comunidad, y mis ingresos son 850 euros", relata Zurahieva.

Aplazamiento de cinco días con alternativa habitacional

El abogado de Zurahieva, Antonio Vázquez, subió a la vivienda para que la afectada redactase y firmase un documento que permita a Servicios Sociales tramitar la activación del dispositivo de emergencia social, y que ella pudiera salir voluntariamente del inmueble.

El acuerdo al que se ha conseguido llegar es un aplazamiento voluntario de cinco días. "Iso significa que a parte executante comprometeuse, porque ten facultade para elo, que o acto de hoxe se suspenda por uns días baixo a condición de que Marta firme o compromiso con Servizos Sociais da activación do sistema de emerxencia municipal", declaró Vázquez, quien añadió que esto permite al Concello "facilitarlle unha solución habitacional". "Estamos no campo da presumible boa fe dos Servizos Sociais", dijo.

Esta alternativa habitacional estaría activa durante seis meses. "Este tipo de solucións son sempre provisionais", ilustró Vázquez, quien niega que Zurahieva haya rechazado diferentes propuestas del Ayuntamiento. Considera que no es la solución ideal, "pero non hai outra alternativa". La disyuntiva era "esperar a unha intervención da forza pública e arriscarnos, ou fiarse da boa fe e que o Concello cumpra a palabra que dan os seus traballadores".

Fuentes municipales afirman, sin embargo, que "se le han ofrecido a lo largo de los años diversas alternativas de vivienda, así como ayudas para el alquiler, entre otras ayudas sociales", y que el propio Gobierno local, como ha reconocido su abogado, "había pedido el aplazamiento del desahucio".

Apoyo social

Tras firmar el acuerdo, con el que Vázquez acudirá al registro municipal del Fórum, Zurahieva agradeció a la Plataforma y a los asistentes su apoyo desde la ventana de su vivienda. "Nuestra lucha no acaba, vamos a pedir una vivienda digna para mis niños y para mí", afirmó. La afectada deberá entregar las llaves del piso el martes, 14 de julio. De no hacerlo, el miércoles volvería a procederse con el desahucio.

"Esto lo ha parado la movilización social", aseveró Raquel Vaamonde, de la Plataforma Polo Dereito á Vivenda. "La única manera de luchar contra el desahucio de Marta y de su familia, y de tantos otros que se están produciendo, es a través de la lucha, de la organización y de la movilización. La vivienda sí tiene solución, hay que poner los medios", secundó otra integrante de la asociación, Beatriz García.