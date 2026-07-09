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Así fue la última actuación de Bonnie Tyler en A Coruña: la artista tenía previsto cantar en la ciudad el día del eclipse

Su último concierto en la ciudad fue el 2 de agosto del pasado año

Bonnie Tyler canta 'Total Eclipse of the Heart' en su concierto en A Coruña

Bonnie Tyler canta 'Total Eclipse of the Heart' en su concierto en A Coruña

Foto: Germán Barreiros | Vídeo: Alberto Rivera

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Alberto Rivera

A Coruña

La veterana estrella galesa Bonnie Tyler, que falleció este jueves, actuó en las Fiestas de María Pita hace menos de un año en la plaza del ayuntamiento coruñés. En ese concierto, al día siguiente de abrir los festejos Baiuca, rebosó nostalgia, energía rockera y conexión con sus fans. La artista abrió su actuación con una versión del clásico Have You Ever Seen the Rain? de Creedence Clearwater Revival, dando inicio a un repertorio con sus grandes éxitos.

Con la plaza llena y gente situada incluso en los escalones de San Jorge, el ambiente fue cálido y festivo desde el primer acorde. Tyler, de 74 años en aquel momento, se subió al escenario acompañada de su banda —batería, bajo, guitarra y teclados— cuyos integrantes también colaboraron en los coros. «Esta canción la escribí cuando tenía 26 años», dijo antes de interpretar uno de sus temas más antiguos, bromeando sobre su edad con una sonrisa cómplice que gustó al público.

El homenaje de Bonnie Tyler a Tina Turner en A Coruña: "Era la mejor"

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Alberto Rivera

Uno de los momentos más coreados de la noche llegó con It’s a Heartache. Tyler arrancó el tema a capela, entonando las primeras notas mientras el público respondía al instante. La artista también homenajeó a la gran Tina Turner, a la que dijo que conoció, interpretando The Best.

Otro de los momentazos de aquella noche se produjo con Total Eclipse of the Heart, canción que recordó que tiene más de mil millones de visitas en Youtube. De hecho, coincidiendo con el eclipse total de sol de este 12 de agosto, la cantante iba a actuar en uno de los cruceros que atracará ese día en el puerto coruñés.

Durante la actuación, la cantante repasó su carrera y agradeció el cariño de una audiencia entregada. Su voz rasgada, marca inconfundible de la legendaria cantante, marcó la noche.

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Presentó a su marido

Una de las anécdotas de la noche fue cuando presentó a su marido, Robert Sullivan, con el que, explicó, llevaba casada 52 años, y al que besó entre los aplausos del público. Sullivan, pariente de Catherine Zeta-Jones, compitió en las Olimpiadas de 1972 como judoka, antes aún de que la carrera de su esposa despegase.

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