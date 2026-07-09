Carlos Rivera: "Ver A Coruña dentro de la lista de la gira fue una de las alegrías más grandes"

La gira del cantante mexicano Carlos Rivera pasa por el Coliseum de A Coruña este 10 de julio. El artista llega a la ciudad para presentar su último trabajo ¡Vida México!pero también éxitos destacados de sus veinte años de carrera. El artista invita a todo el mundo a que lleven al concierto alguna prenda representativa mexicana.

Vuelve este verano a España y hace parada en A Coruña. ¿Qué significa para usted esta cita gallega?

La felicidad que me da ir a Galicia es enorme. Siempre que venía de gira y me faltaba Galicia me quedaba ese enojo de pensar por qué no me estaban llevando allí. Y siempre que he ido me he sentido súper bien querido, súper bien tratado. Los únicos conciertos que he hecho allí, en A Coruña, en vivo, hace ya varios años, y luego un par en Santiago de Compostela, han sido maravillosos. A Coruña era una fecha pendiente desde hace mucho tiempo y va a ser espectacular.

La respuesta del público está siendo muy fuerte, quedan pocas entradas.

Sí, la conexión que siento con el público de allí es bastante. A Coruña estaba en el ojo desde hace mucho tiempo y por una u otra razón no se terminaba de lograr. Esta vez, ver A Coruña dentro de la lista de la gira fue una de las alegrías más grandes. Y la respuesta de la gente es impresionante y espero lo mismo ahora.

¿Qué se va a encontrar el público en esta gira 'Vida México'?

De entrada me traigo todo, mucha cosa junto con los mariachis. Ya con eso te lo digo todo. Es una gran fiesta, algo que queremos que la gente recuerde con mucho amor. No van a faltar mis baladas. Es un show dividido en dos partes: las canciones de siempre y otra parte en la que aprovechamos ¡Vida México! para cantar con mariachi algunas de mis canciones, las nuevas y alguna tradicional mexicana que no puede faltar.

Con nueve discos publicados, elegir el repertorio no debe ser fácil. ¿Cómo toma esa decisión?

Es duro, cada vez me cuesta más trabajo. Vida México va a ser mi disco número nueve y yo no hago discos si no voy a cantar las canciones en el show. No quiero dejar fuera las nuevas, pero tampoco las que la gente quiere escuchar. Mientras no me vayan a echar del sitio, yo voy a estar cantando todo lo que se pueda.

En España hay una canción que marcó a varias generaciones: su versión de 'Recuérdame', de Coco. ¿Qué representa hoy para usted?

Es una canción que hicimos hace casi diez años para la película y llegó a millones de corazones en todo el mundo. Esa versión conectó muchísimo. Cada vez que la canto en un escenario se convierte en un momento muy especial. Con todo lo nuevo que estoy haciendo ahora con ¡Vida México! sigue siendo una gran protagonista y no va a faltar. Es una canción que nos conecta a muchas personas que hemos perdido a un ser querido.

Esta gira tiene un marcado acento mexicano, pero ¿qué peso ha tenido España en su música?

Mucho. Tengo una canción que se llama Regrésame mi corazón, que es una rumba flamenca que me encanta cantar. En otras canciones metemos palmas o guitarra española. Siempre hay algo implícito. Pero sobre todo el lenguaje. Yo siempre he apostado por las letras. Una de mis grandes inspiraciones ha sido José Luis Perales. Es uno de los mejores compositores que han existido y me inspiró mucho en mi carrera como compositor.

¿Qué le inspira hoy a la hora de componer?

La vida completa, literalmente. Todo lo que me pasa trato de convertirlo en canción: las veces que me he enamorado, cuando me rompieron el corazón, mi matrimonio, cuando nació mi hijo, cuando murió mi abuela, cuando murió mi padre, cuando llegué a España, el amor que le tengo a España. Hay una canción que se llama Alguien me espera en Madrid que habla de eso. Cada canción que lanzo tiene algo que me pasó para haberla escrito.

Le hemos visto como cantante, compositor y actor. ¿Qué le queda por hacer?

He hecho un poquito de todo, pero ahora quiero reducirlo a cantar, escribir canciones y estar en un escenario. No quiero que nada más me mueva de ahí.

Cuando termina un concierto, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué le gustaría hacer al acabar el de A Coruña?

Celebro mucho y me gusta tomar un mezcal. Para mí tiene un punto espiritual por la manera en la que se hace, casi como un ritual. Seguramente haré un brindis con un mezcal y, si hay algún restaurante abierto, me encantará ir, porque la comida de Galicia es espectacular.

Si tuviera que dedicarle una canción a A Coruña y a los coruñeses, ¿cuál sería?

Para Ti. Es una canción de agradecimiento muy grande. Galicia es un público que me supo esperar, que siempre me quiso y que cada vez que voy me lo demuestra. Es decir, todo para ti; todo lo mejor, mis canciones, todo para ti. No lo puedo decir de otra forma.

¿Qué mensaje le gustaría dejar a quienes le verán en el Coliseum?

Me gustaría invitarles a que vayan con algún elemento mexicano, flores en la cabeza o maquillaje del Día de Muertos, para que no sea solo un concierto, sino una gran fiesta mexicana desde la vestimenta.