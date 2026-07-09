Defensa subastará su parcela en el antiguo cuartel de Agrela de A Coruña, frente a Marineda City

El Ministerio de Defensa mantiene su hoja de ruta y volverá a hacer caja con una de sus propiedades en A Coruña. El departamento estatal, a través de su Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), sacará a la venta en "subasta pública" la propiedad de 20.010 metros cuadrados que le corresponderá en el antiguo acuartelamiento de vehículos de Agrela, una instalación sin uso desde hace décadas que se repartirá con el Ayuntamiento en aplicación, con variaciones, del convenio firmado entre ambas partes en 2009.

Defensa no ha puesto aún precio de salida de esta venta al mejor postor, que figura en el apartado de "ventas previstas" de solares en la web del Invied. Pero apunta a ser su mayor venta en A Coruña. El proyecto de reparcelación del cuartel, negociado con el Concello y aprobado inicialmente, le otorga una tasación estimada de 28 millones de euros. Son 20.010 metros cuadrados de extensión con 55.893 de edificabilidad, es decir, de superficie construible.

Al Ayuntamiento de A Coruña le corresponde una finca de mayor tamaño, 21.975 metros cuadrados, pero con una edificabilidad menor, de 37.882 metros cuadrados. Y su tasación, por tanto, es inferior: ronda los quince millones de euros. Parte de ella se reservará para las futuras cocheras del autobús urbano, según ha avanzado el Gobierno local.

El valor de estar frente a Marineda City

La diferencia de valor obedece no solo al mayor aprovechamiento, sino también a su ubicación e incluso a su proximidad al centro comercial Marineda City. El proyecto de reparcelación, encargado por el Ayuntamiento al estudio de arquitectura Fernández Carballada Asociados, calcula que la finca de Defensa debe valorarse a 500 euros el metro cuadrado al tener su frente en la carretera Baños de Arteixo y en la zona del centro comercial. Ese importe lo sitúa un 25% por encima de la propiedad municipal, en la zona trasera del polígono, que limita a 400 euros el metro cuadrado.

La reparcelación establece "dos zonas de valor" porque, argumenta, "no puede equipararse el valor de la superficie que tiene frente a la carretera Baños de Arteixo, por su visibilidad y localización en la zona comercial, con la zona trasera que accedería a través de un vial secundario de nueva apertura". El proyecto asigna al Ministerio de Defensa "el frente a la carretera de Baños de Arteixo, que resultaría más fácilmente enajenable, ya que el Ayuntamiento podría destinar la parte trasera a usos municipales".

Otras ventas millonarias de Defensa en A Coruña

La "enajenación de la parcela en subasta pública" se abrirá "una vez aprobado el proyecto de reparcelación", que saldrá a exposición pública tras su ratificación inicial por la Junta de Gobierno Local la pasada semana. El documento es fruto de las "conversaciones", indica el Ministerio, con el Ayuntamiento de A Coruña, "acordando los repartos de aprovechamientos y superficies". Queda "pendiente", según Defensa, "la perfecta adaptación" del proyecto de reparcelación al convenio firmado en 2009 e incorporado al Plan General de Ordenación Municipal de 2013. Esa "adaptación" se tramitará durante la exposición pública.

La tasación inicial de esta parcela, a la espera de que Defensa fije precio de subasta, supera con creces el importe de otras ventas millonarias del Ministerio de Defensa en la ciudad de A Coruña, obviando las reclamaciones, en ocasiones unánimes de la Corporación local, de que cediera sus propiedades para usos públicos. Por la venta del antiguo cuartel de San Amaro, en Monte Alto, a una inmobiliaria ingresó 9,92 millones de euros, aunque la adjudicación la cerró hace ya casi 26 años, en diciembre de 2000. Más recientemente, en 2019, obtuvo 11,8 millones de euros por dos parcelas de A Maestranza, en la Ciudad Vieja, también vendidas a una promotora, Lipromo.

Venta prevista, pero no ejecutada

El convenio firmado en 2009, aún vigente, ya preveía la venta del antiguo acuartelamiento de Agrela por subasta y sentó las bases de la posterior recalificación de la parcela. En ese momento, el cuartel de automóviles figuraba con usos administrativos y se cambió a industrial y comercial en el plan general que entró en vigor en 2013. El acuerdo establecía que, tras la venta por Defensa, habría de determinarse la plusvalía generada por el cambio de usos. Ese beneficio se lo repartirían al 50% el Ministerio y el Ayuntamiento.

El convenio no ha llegado a ejecutarse porque Defensa no ha vendido el solar. Década y media después de su firma, el actual Gobierno local ha planteado al Ministerio convertir esas plusvalías económicas futuras en terreno disponible para "poder establecer en las mismas determinados usos e instalaciones municipales", consta en el proyecto de reparcelación.

Críticas del PP

El Gobierno local defiende que este desarrollo del convenio supone un "beneficio para a cidade", en palabras de su portavoz, José Manuel Lage Tuñas, que señala que el coste de la construcción de las cocheras del bus recaerá en la concesionaria del nuevo contrato y que las instalaciones pasarán a ser de propiedad municipal al concluir el servicio.

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Para el grupo municipal del Partido Popular, en cambio, supone "renunciar a plusvalías millonarias", argumenta su concejal Roberto Rodríguez. "Pretende vender que é para sacar adiante un contrato que leva meses de retraso", incide respecto a la concesión del bus urbano, y concluye: "El convenio era claro, Defensa vendía y el Concello cobraba, no había que desarrollar".