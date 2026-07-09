El embalse de Cecebre alcanza el 92,6% y se sitúa como el más lleno entre los de abastecimiento de Galicia-Costa

El embalse de Cecebre está en un muy buen momento a pesar de la reciente ola de calor que dejó en A Coruña y parte de su comarca, zona a la que abastece, temperaturas por encima de los 33 grados. Según los últimos datos de Augas de Galicia, la presa está al 92,62% de ocupación, lo que lo sitúa a la cabeza de los embalses de abastecimiento de Galicia-Costa. Solo se le acerca, y a una distancia considerable, Vilagarcía, con un 80,21%.

Cecebre entró en la temporada veraniega en su mejor momento, con el embalse completamente lleno a 1 de junio, y logró mantenerse entre el 95 y el 97% durante todo el mes. Y eso que hay que tener en cuenta que fue un junio atípico por las altas temperaturas. De hecho, el 13 de junio ya ha quedado marcado en la historia de la ciudad porque se registró la temperatura más alta de España (35,7 grados) a las 13.20 horas. Es también un dato de récord para A Coruña. Hasta el momento, la temperatura más alta en un mes de junio se había marcado en 1980 con 34,8 grados y este año se ha llegado a los 35,7 grados en la estación que dispone Aemet en la ciudad. El termómetro subió en el aeropuerto de Alvedro, donde se alcanzaron ese día los 37,2 grados.

Esos datos apenas hicieron mella en el embalse, que consiguió entrar en julio y superar una nueva ola de calor con un 92,62% de ocupación. El director de Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (Emalcsa), Jaime Castiñeira, reconoce que es un "dato muy bueno para esta época del año" pero pide igualmente que se haga un "consumo responsable" del agua para evitar sustos. "Estamos al 92%, lo que garantiza el nivel del embalse, pero es muy importante llamar siempre al consumo responsable, las piscinas, los riegos y las posibles fugas o pérdidas de agua", indica, y apunta que "parece que viene un verano caluroso", en el que no se sabe cuándo van a llegar las lluvias, por lo que, defiende, "es mejor ser responsables hoy para no tener problemas más adelante".

"Es mejor ser responsables ahora"

Castiñeira insiste en que el agua "es un recurso muy importante y lo principal es tener conciencia de ello". "Es mejor ser responsables ahora", repite.

Desde hace meses, y ante las sequías que son cada vez más habituales, Emalcsa empezó a regular su ocupación para reservar más agua y garantizar el abastecimiento durante los meses más secos, algo que le está funcionando.

El dato actual de ocupación, por encima del 92%, es mejor al que se registró en 2022 (91%) y 2023 (71%), pero en los dos últimos el encoro estaba al 97%. De todos modos, tanto en 2024 como en 2025, las altas temperaturas no llegaron hasta bien entrado el verano.