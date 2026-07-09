El Gobierno aplaza un año la recuperación del octavo juzgado de Instrucción en A Coruña

A Coruña volverá a tener la plaza del Juzgado de Instrucción 8 después de que el Ministerio de Justicia decidiese, hace un año, sustituirla por la especialidad de Violencia de Género. Reforzar este último juzgado era una reivindicación de los trabajadores y de los jueces, pero no a costa de eliminar otro, que también sufre colapsos. Pero su regreso, si el Gobierno mantiene sus planes, se demorará otro año, hasta el 1 de junio de 2027.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la creación de 19 plazas de jueces y 7 de fiscales en Galicia, que se ha hecho oficial este jueves con la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado. De estos, dos corresponden a las plazas de Instrucción número 8 de A Coruña y Vigo que habían sido eliminadas. La decisión provocó una oleada de críticas entre sindicatos de la Justicia, partidos políticos y profesionales del ámbito jurídico de A Coruña.

El rechazo fue tal que el decano del Colegio de Abogados, Augusto Pérez-Cepeda, llegó a calificar la medida de "barbaridad" por las consecuencias que, a su juicio, tendría sobre la carga de trabajo de los jueces. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también llevaba meses pidiendo la recuperación de la plaza "ante la sobrecarga de trabajo existente en ambos partidos judiciales", según expresa en una nota de prensa.

Sin embargo, los planes del Gobierno son que estas dos plazas entren en funcionamiento el 1 de junio de 2027. CSIF se compromete a trabajar para que puedan estar disponibles a finales de 2026, como la mayoría de las nuevas unidades judiciales previstas para Galicia.

Necesidad de incrementar personal funcionario

El real decreto incluye también la creación de nuevas plazas en las Audiencias Provinciales, entre las que se encuentra la de A Coruña. El CSIF celebra estas medidas, pero subraya que "la ampliación de la planta judicial debe ir acompañada del correspondiente incremento de personal funcionario".

Por ello, reclamará a la Dirección Xeral de Xustiza la creación de las plazas necesarias de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial, responsables del funcionamiento diario de juzgados, tribunales, fiscalías, registros civiles y servicios comunes.

"No puede crearse una plaza de magistrado sin dotarla también del personal que haga posible su funcionamiento", insiste CSIF.

Noticias relacionadas

El sindicato continuará realizando un seguimiento del desarrollo de este real decreto y mantendrá su interlocución con las distintas administraciones para que la ampliación de la planta judicial en Galicia vaya acompañada "de los recursos humanos y materiales necesarios y permita ofrecer un servicio público de Justicia más ágil y eficaz".