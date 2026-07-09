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Jornada de huelga en el transporte de mercancías de A Coruña con nueva protesta convocada el día 16 de julio

Los trabajadores se han movilizado en el polígono de Agrela

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Agencias

Los sindicatos CCOO, CIG y UGT, que componen la mesa negociadora del convenio provincial del transportes de mercancías por carretera de A Coruña, se han movilizado en el polígono de Agrela de la ciudad herculina para denunciar la "parálisis" del mismo y "forzar una reunión para llegar a un acuerdo en los términos propuestos".

La próxima protesta está convocada para el próximo jueves, día 16, a las 11.00 horas, en el Polígono do Tambre, en Santiago. Así lo ha trasladado el responsable de Transporte de la CIG en Santiago, Nacho Pavón, en declaraciones a Europa Press.

Las centrales han denunciado la negativa de la patronal a abordar las principales demandas sindicales y han recordado que, en agosto de 2025, se firmó un acuerdo para ese año sobre la subida económica, con la idea de "no seguir acumulando meses con el convenio caducado y propiciar la negociación de un convenio plurianual".

"El compromiso de ambas partes era que esa nueva negociación contaría, además de que con la subida económica, con mejoras en la jornada y en la remuneración del trabajo nocturno, en domingos, del tiempo de presencia, así como mejoras para el personal de almacén y administración", han señalado los sindicatos.

Sin embargo, han denunciado, ahora la patronal "pretende no abordar muchas de esas cuestiones" y no asumir ninguna garantía sobre los salarios, pese al contexto de alza de precios provocada por la guerra en Oriente.

Tras meses de negociación, han añadido, la parte empresarial presenta una oferta con una subida salarial para 2026 "incluso inferior al IPC interanual", y solo para el salario base, sin actualizar el resto de conceptos, y solo aplicándolo desde la firma del convenio y no desde el 1 de enero.

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Los sindicatos han insistido en que esta posición es "inaceptable" y que no firmarán nada que no suponga una recuperación de la brecha salarial que sufre el sector. "A las duras condiciones de trabajo en el transporte se unen unos salarios que hace mucho que dejaron de atraer a nuevas personas trabajadoras", han incidido.

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