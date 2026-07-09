Una nueva escultura de María Pita en A Coruña: el Museo Militar encarga un proyecto para definir su diseño

María Pita multiplica su leyenda en A Coruña. A la conocida escultura de la plaza que lleva su nombre se unirá otra, esta vez en el interior del Museo Histórico Militar de A Coruña, donde el Ministerio de Defensa acaba de sacar a licitación el contrato para definir cómo será una nueva pieza escultórica dedicada a la heroína de la ciudad. La actuación formará parte de una renovación más amplia de la Sala María Pita, que también incluirá una recreación museográfica de la Batalla de A Coruña de 1589, que repelió la agresión inglesa.

La heroína coruñesa ya cuenta con dos representaciones en la ciudad. La más conocida, de José Castiñeiras, preside la plaza de María Pita desde 1998, pero no es la única. El Museo de Belas Artes da Coruña conserva también un pequeño modelo en barro realizado hacia 1889 por Isidoro Brocos. Aunque la licitación de Defensa no supone todavía la fabricación de la escultura, sí constituye el primer paso para hacerla realidad. El museo busca un equipo especializado que "diseñe toda la propuesta técnica, artística e histórica" de la futura obra, analice su viabilidad y establezca las condiciones para poder ejecutarla posteriormente.

José Castiñeiras posa con las maquetas de la escultura de María Pita / Casteleiro

La intención es que la escultura represente uno de los episodios más conocidos de la historia de la ciudad. Conforme el pliegue de las bases del concurso se interpretará "la gesta heroica de María Pita saeteando al alférez inglés al pie de las murallas derruidas". Según la tradición, tras aquel gesto pronunció la célebre frase "Quien tenga honra, que me siga", un episodio que el museo pretende convertir en una de las piezas centrales de su recorrido expositivo.

No se trata únicamente de encargar una obra artística. El contrato exige desarrollar un estudio muy completo que permita comprobar que la futura escultura podrá integrarse en el museo desde todos los puntos de vista: histórico, museográfico, técnico, estructural y de conservación.

El objetivo consiste en que la escultura no sea únicamente un elemento decorativo, sino un recurso capaz de reforzar el discurso histórico del museo y ayudar a comprender mejor la defensa de la ciudad frente al ataque inglés. El requisito principal que expone el proyecto es la "coherencia de la escultura con el relato institucional, histórico o museográfico del centro". El trabajo también incluirá una estimación económica de la futura fabricación, un cronograma orientativo para su ejecución y un análisis de riesgos relacionados con el transporte, la instalación y la conservación.

La figura que representa a María Pita en el Museo de Belas Artes / LOC

La licitación, tramitada como contrato menor, cuenta con un presupuesto base de 12.355 euros y un plazo máximo de cuatro meses —o "hasta el 15 de octubre", si esa fecha llega antes— para entregar toda la documentación.

Un proyecto mucho más amplio

La nueva escultura constituye únicamente una parte del plan diseñado por el Museo Histórico Militar para renovar el espacio dedicado a María Pita. En paralelo, el Ministerio de Defensa ha licitado la creación de un nuevo proyecto expositivo sobre la Batalla de A Coruña de 1589, con el objetivo de ofrecer al visitante una reconstrucción mucho más completa del episodio histórico.

Este segundo contrato contempla que "deberá primar la investigación histórica, el diseño, la creación artística, la museografía y el trabajo intelectual sobre la construcción de los propios recursos museológicos" y se deberá llevar a cabo la producción e instalación de dos grandes maquetas, dos dioramas a tamaño natural y un conjunto de paneles explicativos que recrearán el ataque de la flota inglesa y la defensa de la ciudad.

Imagen que aporta el Ministerio de Defensa sobre los modelos Ideales de dioramas / LOC

Las maquetas representarán las fortificaciones, el puerto y el entorno urbano de finales del siglo XVI, mientras que los dioramas mostrarán, mediante maniquíes caracterizados con vestimenta de época, a María Pita y a Francis Drake. El museo también plantea utilizar técnicas actuales de "impresión 3D con apoyo de la IA "para fabricar edificios, embarcaciones, fortificaciones, artillería y figuras, combinándolas con modelado tradicional y pintura artística para lograr un acabado museográfico profesional.

Toda la exposición buscará trasladar al visitante al contexto de 1589 mediante una puesta en escena que permita comprender cómo se desarrolló el ataque inglés y cuál fue el papel desempeñado por los habitantes de la ciudad.

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Con ambos contratos, el Museo Histórico Militar pretende reforzar el protagonismo de María Pita dentro de su recorrido permanente y ofrecer una visión más completa de uno de los episodios que marcaron la historia de A Coruña. Si el proyecto culmina como está previsto, la ciudad contará con una nueva representación de su heroína, esta vez concebida para explicar, desde el interior del museo, el momento que convirtió su nombre en uno de los grandes símbolos de la historia coruñesa.