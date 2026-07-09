La niebla impedirá que suban las temperaturas este jueves en A Coruña

A Coruña se despierta bajo un manto de niebla y, es precisamente esta niebla, la que impedirá que este jueves la ciudad viva temperaturas calurosas.

Sin embargo, A Coruña seguirá siendo una isla meteorológica respeto a otras ciudades gallegas, donde en lugares como Lugo, Santiago de Compostela u Ourense se vivirán temperaturas por encima de los 40 grados. Si bien, en las provincias de interior por la tarde existe la posibilidad de chubascos tormentosos.

En A Coruña las temperaturas máximas no superarán los 22 grados, mientras que las mínimas no bajarán de 17 grados. Valores similares a los vividos este miércoles.

El viento soplará del norte-noreste con intensidad floja.

Inestable el fin de semana

Poco a poco ya se va también definiendo cómo será el fin de semana, en el que subirán las temperaturas, pero no mucho. La situación meteorológica será inestable, con la presencia de aire frío en altura. MeteoGalicia explica que esto se debe a una dana situada al oeste de la Comunidad.

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Las temperaturas, en un principio, serán con máximas de 23, 24 y 25 grados el viernes, sábado y domingo respectivamente.