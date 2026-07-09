El tiempo
La niebla impedirá que suban las temperaturas este jueves en A Coruña
Las máximas no superarán los 22 grados
A Coruña se despierta bajo un manto de niebla y, es precisamente esta niebla, la que impedirá que este jueves la ciudad viva temperaturas calurosas.
Sin embargo, A Coruña seguirá siendo una isla meteorológica respeto a otras ciudades gallegas, donde en lugares como Lugo, Santiago de Compostela u Ourense se vivirán temperaturas por encima de los 40 grados. Si bien, en las provincias de interior por la tarde existe la posibilidad de chubascos tormentosos.
En A Coruña las temperaturas máximas no superarán los 22 grados, mientras que las mínimas no bajarán de 17 grados. Valores similares a los vividos este miércoles.
El viento soplará del norte-noreste con intensidad floja.
Inestable el fin de semana
Poco a poco ya se va también definiendo cómo será el fin de semana, en el que subirán las temperaturas, pero no mucho. La situación meteorológica será inestable, con la presencia de aire frío en altura. MeteoGalicia explica que esto se debe a una dana situada al oeste de la Comunidad.
Las temperaturas, en un principio, serán con máximas de 23, 24 y 25 grados el viernes, sábado y domingo respectivamente.
- La cafetería de A Coruña recomendada por Martiño Rivas en la guía de Zara: un icono con 82 años de historia frente al mar
- La playa de Oza se queda pequeña: 'Es de lo mejor de A Coruña. Eso sí, es playa de mañana
- Pablo Alborán, en A Coruña: 'Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión
- El actor Tamar Novas recomienda un restaurante cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: pulpo con almejas como especialidad
- La heladería nacida en A Coruña que recomiendan dos chefs con Estrella Michelin y que es perfecta para el verano
- La conquista de Tom Jones en A Coruña
- Pablo López, el coruñés incluido en la lista Forbes 30 Under 30: 'Diseñamos tecnología puntera en Galicia para que el valor se quede aquí
- Más de 10.000 extranjeros encuentran en A Coruña un lugar donde trabajar: 'Aquí tengo mejores condiciones que las que me ofrecían otras ciudades