Reúnen más de 1.000 firmas para salvar los frescos de Lugrís situados en la calle Olmos de A Coruña

La asociación O Mural, que reivindica salvar los frescos del pintor coruñés Urbano Lugrís que se encuentran en el local del antiguo restaurante Fornos de la calle Olmos de A Coruña, ha lanzado un manifiesto tras la manifestación que celebraron el pasado 7 de junio para reclamar "el acceso a la belleza". Según explican, en el primer mes, se han sumado ya más de 1.000 personas que han firmado este escrito.

“A cidadanía da Coruña non se pode permitir o luxo de perder outro mural de Urbano Lugrís, porque precisamos para vivir desfrutar dese mar fantástico no que as sereas cazan congros e os narvais sacan a cabeza entre as ondas para contemplar o baile do sol e a lúa sobre o faro de Hércules. Cada día que pasa a situación é máis crítica", explica la plataforma en un comunicado.

En este escrito denuncian que ni la Xunta de Galicia, quien es propietaria de los murales, ni el Concello de A Coruña, responsable de la protección del patrimonio cultural en el ayuntamiento, hicieron nada para salvar estos cuadros. "A inactividade das administracións condena os murais á desaparición pero máis de 1000 persoas non nos resignamos a perder unha fonte de beleza no corazón da Coruña", replican.

Manifestación el pasado mes

"Reivindicamos o acceso á beleza". Así resume uno de los promotores la marcha que recorrió el 7 de centro el centro de A Coruña, desde el Obelisco hasta María Pita, para pedir a la Xunta y el Concello que tomasen medidas para preservar los murales de Lugrís de la calle Olmos, que languidecen en un edificio deteriorado, y los muestren a la ciudadanía. Los manifestantes, que de acuerdo con los convocantes eran más de doscientos, fueron entonando canciones y lemas, como "Quen despreza á beleza: A Xunta e a alcaldesa", mientras sostenían pancartas y elevaban paraguas con pinturas evocadoras del artista coruñés.

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Acto reivindicativo en la plaza de María Pita. / La Opinión

La marcha, convocada por la asamblea abierta Salvemos os frescos de Lugrís, empezó al mediodía y acabó en la plaza de María Pita con una arenga del arqueólogo y escritor Felipe Senén, que recordó al Lugrís artista, tabernario, republicano y galleguista. Después, los participantes dejaron muchos de los paraguas y algunas de las pancartas decorando el andamio del edificio de Olmos en cuyo interior se encuentran, ya muy deteriorados, las obras de Lugrís que piden rescatar y preservar.