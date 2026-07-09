Santiago se adelanta en la captación de rutas áereas y Alvedro sigue a la espera con menos vuelos que hace un año
El Concello ha anunciado que las nuevas licitaciones se publicarán "este verano" para que las nuevas conexiones arranquen en otoño
En la carrera aeroportuaria por sumar nuevas rutas, el aeródromo de Santiago está tomando la delantera. Mientras A Coruña y Vigo siguen estancados y a la espera de anunciar nuevas conexiones, Lavacolla acaba de dar un nuevo paso adelante. Después de haber empezado a operar la ruta a Nueva York con United y a Ámsterdam con KLM, entre otras novedades, ahora suma a Wizz Air para enlazar con Madrid, Valencia y Bilbao.
Fue el pasado abril cuando Volotea suprimió su conexión entre Valencia y A Coruña al concluir el contrato con el Consorcio de Turismo. Y eso que la ruta superaba el 90% de ocupación. También se cancelaron las rutas desde Vigo (Air Nostrum) y Santiago (Ryanair) a la ciudad del Turia, pero Vueling anunció que la va a recuperar el 15 de septiembre desde Lavacolla. Y ahora le sale un nuevo competidor: Wizz Air.
Algo parecido ocurre con Bilbao desde la terminal de la capital gallega, una ruta que cubrirán también Vueling y Wizz Air. Otro destino que desapareció de Alvedro en enero de 2024 al finalizar el contrato, pese a sus buenos números.
Y esas no son las únicas novedades de Santiago, donde hay vuelos a Marrakech, Ibiza o Jerez. También en junio Aer Lingus empezó a operar la ruta con Cork (Irlanda). Además, desde Santiago existe la posibilidad de ir a Londres con dos compañías, algo que ya no se puede hacer desde A Coruña, que se despidió de esa conexión a la capital inglesa el pasado marzo al expirar el contrato.
Con este panorama, Alvedro tiene menos vuelos que hace un año. Sin Londres, Valencia y Málaga, se ha quedado conectado a Madrid, Barcelona, Ginebra, Milán, Tenerife y Gran Canaria. De hecho, la única buena noticia de los últimos meses ha sido que Binter reforzó su conexión entre A Coruña y Canarias para este verano añadiendo un vuelo semanal a los que ya ofertaba.
Aunque ha habido reuniones con la Xunta y con Aena para trazar un plan con los tres aeropuertos gallegos y sumar nuevas rutas, apenas ha habido avances. El Concello aseguró, en una respuesta al BNG, que su idea era publicar las nuevas licitaciones "este verano" para que puedan funcionar "en la temporada de otoño", pero por ahora no se han anunciado novedades.
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