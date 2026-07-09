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Los vecinos de Tomás Fábregas mantienen su rechazo a las obras mientras el Ayuntamiento de A Coruña estudia cambios

Los residentes de esta zona de Labañou reclaman paralizar los trabajos actuales de reurbanización hasta conocer las posibles modificaciones en el proyecto municipal

Obras de la calle Tomás Fábregas

Obras de la calle Tomás Fábregas / LOC

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Inés Vicente Garrido

A Coruña

El conflicto por la reforma de la calle Tomás Fábregas, en el grupo María Pita de A Coruña, continúa abierto. Un mes después de que el vecindario trasladase al Ayuntamiento sus quejas por el proyecto de reurbanización, los residentes aseguran que las obras siguen avanzando sin que conozcan si se introducirán modificaciones, mientras el Gobierno local afirma que está analizando las peticiones presentadas y que responderá "lo antes posible" sobre aquellas que sean viables.

En un comunicado, los vecinos reiteran su petición de paralizar temporalmente los trabajos hasta conocer si el proyecto será modificado. Entre sus principales críticas figura la reducción de plazas de aparcamiento en superficie, que, según sus cálculos, pasarían de 42 a 9, una medida que consideran especialmente perjudicial en una zona con dificultades para estacionar.

Además, sostienen que la actuación no resuelve los problemas de accesibilidad del barrio y denuncian que el diseño previsto mantiene barreras arquitectónicas en un entorno con "una población envejecida y personas con movilidad reducida". También critican la falta de información durante la tramitación del proyecto y lamentan que, tras las reuniones mantenidas con responsables municipales, las obras continúen desarrollándose con normalidad.

La calle Tomás Fábregas en reformas

La calle Tomás Fábregas en reformas / LOC

Como medida de protesta, el colectivo vecinal ha convocado una concentración para el próximo lunes 13 de julio, a las 12.00 horas, en el cruce de la avenida de Labañou con la Ronda de Outeiro, donde prevén realizar un corte de tráfico para reclamar que se atiendan sus demandas.

Fuentes del Ayuntamiento señalan que, tras la visita realizada a la zona y las reuniones mantenidas con los afectados, "se está estudiando lo que nos han pedido" y aseguran que trasladarán una respuesta "lo antes posible" sobre las propuestas que puedan incorporarse al proyecto.

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De este modo, la situación sigue pendiente de una decisión municipal. Mientras los vecinos insisten en que los trabajos deberían detenerse hasta conocer el alcance de los posibles cambios, el Ayuntamiento mantiene que está valorando las solicitudes antes de comunicar qué modificaciones considera factibles.

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