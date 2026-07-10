Los abogados de A Coruña atendieron 8.111 solicitudes de justicia gratuita en 2025
El Colegio reivindica la necesidad de dignificar las condiciones del Turno de Oficio
El Colegio de Abogados de A Coruña tramitó durante 2025 un total de 12.027 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, de las cuales 8.111 corresponden al partido judicial de A Coruña. El resto son de Ribeira (1.064), Betanzos (948), Carballo (864), Corcubión (504), Noia (310) y Muros (225).
Así se recoge en el balance de la actividad del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente al pasado ejercicio, que se hizo público este viernes coincidiendo el tradicional acto institucional con motivo del Día de la Justicia Gratuita que se conmemora oficialmente el 12 de julio, reconociendo y visibilizando la función social que desempeñan los profesionales de la abogacía adscritos al Turno de Oficio.
Los datos reflejan un incremento del 4,06%, si se compara con 2024, en la actividad de la corporación para garantizar la tutela judicial efectiva.
Al cierre del periodo, el Turno de Oficio contaba con 616 profesionales adscritos, lo que representa el 28,86% del censo total de letrados de la institución.
Para garantizar asistencia las 24 horas del día los 365 días del año, el Colegio coordinó un total de 7.716 guardias anuales en 2025 en todos sus partidos judiciales (A Coruña, Betanzos, Carballo, Corcubión, Muros, Noia y Ribeira), abarcando tanto el turno general como las guardias especializadas de menores, juicios rápidos o violencia sobre la mujer.
La estructura organizativa habitual despliega un equipo de 22 abogados de guardia de lunes a viernes, cifra que se ajusta a 20 letrados los fines de semana y a 16 durante el mes de agosto. Por volumen de actividad, el partido judicial de A Coruña centralizó 2.606 guardias anuales (1.912 en días ordinarios, 570 en fines de semana y 124 en agosto), distribuidas en turnos específicos para juzgados de instrucción, policía, fiscalía de menores y víctimas de violencia sobre la mujer.
El Colegio de Abogados de A Coruña ha aprovechado esta celebración para volver a reivindicar la necesidad de dignificar las condiciones del Turno de Oficio, cuyo despliegue humano y organizativo sigue siendo el principal garante del acceso universal a la Justicia.
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