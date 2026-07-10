La Aesia recibe la visita de la primera promoción del Grado en Inteligencia Artificial de la USC

La primera promoción de estudiantes del Grado en Inteligencia Artificial que se imparte en Galicia, por la Universidade de Santiago de Compostela, ha visitado en la mañana de este viernes la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), situada en A Coruña.

Los más de 20 estudiantes fueron recibidos por el director general de la Agencia, Alberto Gago, quien les explicó las labores que desarrolla el organismo así como las líneas de actuación que se llevan a cabo.

Gago les ha explicado que la “Agencia no sólo asegura el cumplimiento del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial sino que también acompaña a las empresas en su innovación, en su integración de los sistemas de IA en sus procesos de negocio y también hace una labor importante de alfabetización y de formación. Por ejemplo tenemos un buzón de consultas que en poco más de un año hemos respondido más de 1200 consultas de ciudadanos y empresas”.

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Tal y como señalan en una nota de prensa, los alumnos se han interesado en comprobar cómo se aborda desde la práctica el Reglamento Europeo de IA a través de los entornos controlados de pruebas.