La Aesia respondió más de 1.200 consultas en el último año y medio desde A Coruña: "La agencia hace una labor importante de alfabetización"

La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), con sede en A Coruña, respondió a más de 1.200 consultas de ciudadanos, empresas y administraciones públicas en el último año y medio, según informó el director general del organismo, Alberto Gago. La declaración tuvo lugar durante la recepción de la primera promoción de estudiantes del Grado en Inteligencia Artificial que se imparte en Galicia, en la Universidade de Santiago. Gago recibió en la mañana de este viernes a un grupo de más de 20 estudiantes para explicarles las labores que desarrolla la Agencia así como las principales líneas de actuación que llevan a cabo.

"La agencia no solo asegura el cumplimiento del reglamento de inteligencia artificial, sino que también acompaña a las empresas en su innovación, en su integración de los sistemas de inteligencia artificial en sus procesos de negocio. También hace una labor importante de alfabetización y de formación. Por ejemplo, tenemos un buzón de consultas que en un año y medio ya hemos respondido a más de 1.200 consultas de ciudadanos, de empresas, de administraciones públicas", expresó Gago.

Entre los departamentos presentados se encuentra el Laboratorio de Ideas en IA, integrado por expertos y expertas de reconocido prestigio nacional que trabajan para adelantarse a los impactos de la inteligencia artificial en la sociedad. Este órgano funciona a pleno rendimiento y creó en la última semana dos nuevos grupos de trabajo sobre la repercusión de la IA en los menores y en el mercado laboral.

El director general ha recordado que desde la Agencia, institución adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, están diseñando el gobierno de la IA en Europa a través de la participación en una veintena de grupos. Estos equipos deciden aspectos como la seguridad de los productos que usan IA o la elaboración de los estándares que deben cumplir.

Interés para los estudiantes

El estudiantado han mostrado interés en cómo se aborda desde la práctica el Reglamento Europeo de IA a través de los entornos de pruebas controlados. En este sentido, Gago presentó el sandbox desarrollado con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Este sistema ha permitido que doce empresas fueran asesoradas y acompañadas durante todo el proceso de puesta en marchar y comercialización de los productos con IA, asegurando que cumplen con la normativa. Fruto de ese trabajo se han elaborado también dieciséis guías que están en la web de la Aesia que son un apoyo para poder entender y aplicar la normativa.

El alumnado también ha conocido el equipo que integra la Agencia así como las funciones que desarrolla cada departamento. Durante la charla con los empleados y empleadas de la Aesia se han interesado por las salidas laborales que ofrece una Agencia que es referente internacional y pionera en toda Europa.

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El encuentro con la primera promoción del Grado en IA se suma a otras visitas que la Agencia ha organizado en los últimos meses con personas de la tercera edad o desarrolladores, entre otros. Pero la Aesia también ha salido de Galicia a través de los Encuentros con la Ciudadanía que el Laboratorio de Ideas en IA continúa organizando por diferentes ciudades de toda la geografía española. Además, las puertas digitales de la Agencia permanecen abiertas 24 horas durante los 365 días del año a través de su correo electrónico y de las redes sociales.