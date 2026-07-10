El bocadillo de A Coruña que inventó un niño en Monte Alto llega a la Marina: "No fui un visionario, solo tenía hambre"

Jesús García solo tenía 13 años cuando tuvo una de sus mayores ideas de negocio. El único problema, admite, es que no sabía que lo era. "Fue una idea que nació y murió ese mismo día. Nadie pensó que podría llegar a venderse, pero 50 años después se me ocurrió rescatarla", cuenta el copropietario de uno de los restaurantes más conocidos de A Coruña.

A Mundiña, el establecimiento gastronómico que dispone de taberna, tienda y restaurante en la ciudad -y también de una de las mejores torrijas de España-, despacha aquel invento desde la mañana en la que decidió comentarle al chef la anécdota de su ya famosa receta. O Susiño, un bocadillo de cigalas del que se vendieron en 2025 la friolera de 20.000 unidades y que, desde hace unos días, también puede disfrutarse en la nueva terraza que el local ha abierto en la Marina: La Barra.

Jesús García, fundador de Amicalia, delante del restaurante A Mundiña. / Casteleiro

Con la historia como guarnición, el plato se vende solo. "Es un bocadillo que hice cuando trabajaba con mis padres en el restaurante que tenían en Ángel Rebollo. Quería comer algo y mi padre [Jesús] me dijo que me hiciera uno de chorizo, pero yo quería algo diferente", recuerda entre risas el fundador del Grupo Amicalia.

El chef Martín Ezio Bonino, con 'O Susiño' en la cocina de La Barra. / Gus de la Paz

La receta habría quedado, quizá, en un cajón, si los cocineros de A Mundiña no hubieran sabido verle el potencial. Le pusieron O Susiño porque así llamaban a ese niño que abría las alacenas en busca de un piscolabis. "A mi padre le llamaban Suso y yo era Susito", explica el autor, que resume en una frase lo que ocurrió ese día: "No fui un visionario, solo tenía hambre".

A Mundiña, el local que celebra sus 20 años con una terraza frente al océano

A pesar de ser "un negocio en sí mismo", este popular plato de A Coruña también esconde "un gran sentimiento" detrás. A García le recuerda a sus progenitores -"que no llegaron a verlo, pero seguro que lo saben"-, y le entusiasma que su mezcla de pan de cristal, rúcula, cigalas a la plancha, tomate y mayonesa haya llegado a alcanzar el corazón del público.

Por eso, no podía obviarlo en la carta del nuevo espacio que abrió el pasado 2 de julio en la Marina. O Susiño casaba a la perfección con la propuesta "más informal" de La Barra, que ha convertido lo que era "un área de paso en desuso de la primera planta del restaurante" en un local siamés del que ya existía en el número 77 de la calle Real.

El establecimiento conecta ahora esta arteria de la urbe con la acera que da al océano, donde A Mundiña ha instalado una terraza con vistas. El rey ahí es el picoteo, con el famoso bocata y otros platos potentes como el tartar de atún.

Por el momento, los coruñeses lo están recibiendo con entusiasmo. "A la gente le gusta, sobre todo las noches de los fines de semana. En el restaurante esos son días más tranquilos, porque está pensado más para familias y comidas de empresa", explica el socio.

El chef Martín Ezio Bonino junto a Álvaro Ameijenda (fundador de A Mundiña) y Eloy García, el encargado de La Barra. / Gus de la Paz

Precisamente fueron estas reuniones corporativas en el local las que le hicieron enamorarse de la marca y apostar en 2020 por adquirirla en su mayoría desde el Grupo Amicalia. Apunta con ironía que tuvieron "una vista empresarial enorme", porque ese mismo mes de marzo "ya cerramos por la pandemia", pero que, aun así, valió la pena el esfuerzo.

Este 2026 y después de muchas renovaciones, A Mundiña ha cumplido 20 años. "Una cifra importante" que García afronta con "mucha ilusión" y alguna que otra idea de fiesta detrás. "El día a día te va arrastrando, pero tenemos ganas de hacer algo y estamos dándole vueltas. Lo que está claro es que los Susiños no van a faltar".