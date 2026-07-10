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Los bomberos coruñeses desplazados a Venezuela relatan la dureza de los rescates tras el terremoto

El equipo gallego, coordinado por la ONG Briegal, colaboró durante cuatro jornadas en la localización de supervivientes entre los edificios derrumbados en el estado venezolano de La Guaira

Los bomberos coruñeses desplazados a Venezuela con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey

Los bomberos coruñeses desplazados a Venezuela con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey / LOC

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Inés Vicente Garrido

A Coruña

Los bomberos del parque de A Coruña David Hermida y Carlos Blanco regresaron de Venezuela tras participar en las labores de búsqueda y rescate después de los terremotos que sacudieron el estado de La Guaira. Ambos fueron recibidos este viernes en el Palacio Municipal de María Pita por la alcaldesa, Inés Rey, en un acto de reconocimiento a una misión que califican como la más dura de su trayectoria profesional.

Los dos efectivos formaron parte del operativo coordinado por la ONG Briegal (Busca e Rescate Integral en Emerxencias de Galicia), integrado en el dispositivo movilizado por España. Desde la base aérea de Torrejón de Ardoz viajaron junto a otros profesionales de emergencias de Galicia y del resto del país para colaborar durante cuatro jornadas en las tareas de localización de víctimas entre los edificios derrumbados.

"Foi a nosa primeira intervención nunha catástrofe destas características. É unha situación moi dura. O noso traballo habitual é solucionar problemas pero nun escenario como este non podes solucionar nada. Como moito podes tratar de axudar no que sexa posible", explicaron ambos bomberos al recordar una experiencia marcada por la devastación y la impotencia.

Bomberos de A Coruña.

Bomberos de A Coruña en Venezuela. / LOC

Durante su intervención trabajaron sobre el terreno con un vehículo de emergencias cedido por el Concello de A Coruña, que reforzó así el operativo de rescate desplegado en Venezuela. Sin embargo, el equipo no consiguió localizar a ninguna persona con vida entre los escombros. "Por desgraza, o noso equipo non conseguiu atopar a ninguén con vida nos operativos. O apoio entre nós foi fundamental para facer fronte á frustración", señalaron los efectivos, que destacaron la importancia del respaldo entre compañeros para afrontar el fuerte impacto emocional de la misión.

David Hermida reconoció que una de las tareas más difíciles fue comunicar a las familias el resultado de las búsquedas, aunque esas respuestas también les permitían cerrar una angustiosa incertidumbre. "Chegabas, traballabas, intentabas facer o que podías, pero case todas as veces era dar malas noticias para nós", relató.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, agradeció la labor realizada por ambos profesionales y destacó que su actuación refleja la vocación de servicio del cuerpo municipal de bomberos. "Quero agradecerlles ese xesto que é a demostración desa vocación de servizo público que teñen os Bombeiros da Coruña que non dubidan en axudar alí onde se necesita", afirmó durante la recepción, en la que estuvo acompañada por la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz. Como símbolo de reconocimiento, Rey les hizo entrega de un pin de plata de la Torre de Hércules, un homenaje que quiso extender a todo el parque de bomberos coruñés.

O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, junto a los integrantes da asociación Briegal

O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, junto a los integrantes da asociación Briegal / Moncho Fuentes

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, recibió también este viernes al equipo gallego desplazado a Venezuela, integrado por seis bomberos de Briegal y dos técnicos de emergencias sanitarias de la organización IAE. Durante el encuentro destacó la "vocación de servizo", la preparación y la capacidad de respuesta de los profesionales gallegos en emergencias internacionales, además de subrayar la fortaleza psicológica necesaria para intervenir en escenarios de gran impacto humano.

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Calvo recordó que los equipos gallegos acumulan experiencia en catástrofes como los terremotos de Turquía y Libia, la DANA de Valencia y ahora los seísmos de Venezuela, y reafirmó el compromiso de la Xunta con el refuerzo del sistema gallego de emergencias mediante la coordinación de los servicios de intervención, la formación continua y la dotación de medios materiales para futuras misiones internacionales.

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