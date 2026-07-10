A Coruña mantiene un viernes 'fresco' antes de días de más calor

Igual que los últimos días, A Coruña se levanta bajo un manto de niebla debido a la inestabilidad atmosférica por la presencia de aire frío en altura. Según explica MeteoGalicia, esto se explica debido a una dana situada al oeste de la comunidad.

El cielo estará este día con alternancia de nubes y claros en general, con presencia de nieblas en el litoral.

Las temperaturas no tendrán cambios en este viernes, con 22 grados de máxima y 17 de mínima. Los vientos soplarán del norte-noroeste con intensidad baja.

Subida de temperaturas el fin de semana

De cara al sábado esa influencia de la dana situada al oeste de Portugal inestabilizará la atmósfera debido a la presencia de aire frío en altura y eso hará que en Galicia impere la inestabilidad.

En A Coruña esto provocará nieblas y cambios entre nubes y claros, aunque en el interior de la comunidad provocará chubascos que pueden ser tormentosos y venir acompañados de granizo.

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Las temperaturas máximas serán de 26 grados el sábado y 27 el domingo en la ciudad.