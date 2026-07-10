El tiempo
A Coruña mantiene un viernes 'fresco' antes de días de más calor
Este viernes la temperatura no pasará de 22 grados
Igual que los últimos días, A Coruña se levanta bajo un manto de niebla debido a la inestabilidad atmosférica por la presencia de aire frío en altura. Según explica MeteoGalicia, esto se explica debido a una dana situada al oeste de la comunidad.
El cielo estará este día con alternancia de nubes y claros en general, con presencia de nieblas en el litoral.
Las temperaturas no tendrán cambios en este viernes, con 22 grados de máxima y 17 de mínima. Los vientos soplarán del norte-noroeste con intensidad baja.
Subida de temperaturas el fin de semana
De cara al sábado esa influencia de la dana situada al oeste de Portugal inestabilizará la atmósfera debido a la presencia de aire frío en altura y eso hará que en Galicia impere la inestabilidad.
En A Coruña esto provocará nieblas y cambios entre nubes y claros, aunque en el interior de la comunidad provocará chubascos que pueden ser tormentosos y venir acompañados de granizo.
Las temperaturas máximas serán de 26 grados el sábado y 27 el domingo en la ciudad.
- La cafetería de A Coruña recomendada por Martiño Rivas en la guía de Zara: un icono con 82 años de historia frente al mar
- La playa de Oza se queda pequeña: 'Es de lo mejor de A Coruña. Eso sí, es playa de mañana
- Pablo Alborán, en A Coruña: 'Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión
- La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
- El actor Tamar Novas recomienda un restaurante cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: pulpo con almejas como especialidad
- La conquista de Tom Jones en A Coruña
- Cinenterraza regresa a A Coruña con la proyección de ocho películas de culto al aire libre: fechas, horarios y entradas
- Pablo López, el coruñés incluido en la lista Forbes 30 Under 30: 'Diseñamos tecnología puntera en Galicia para que el valor se quede aquí