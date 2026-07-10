La Diputación de A Coruña firma un convenio por más de 1,5 millones con la Sinfónica de Galicia

La Diputación de A Coruña ha firmado un convenio con el Consorcio para la Promoción de la Música por valor de 1,56 millones de euros para financiar el programa de actividades que desarrolla la Orquestra Sinfónica de Galicia durante 2026. Según indica la institución provincial, es el 68% de los 2,3 millones de euros del presupuesto total del programa.

Esta mañana se ha firmado el acuerdo entre el presidente provincial, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de A Coruña, quien también es presidenta del Consorcio, Inés Rey.

Esta colaboración nace, según explican en un comunicado, para permitir financiar la programación de la orquesta durante el año así como la actividad de sus agrupaciones infantiles y juveniles, de los diferentes coros, el programa didáctico y las iniciativas destinadas a promocionar la música y los compositores gallegos.

Uno de los objetivos es también ampliar la presencia de la OSG en la provincia y acercar la música sinfónica a los públicos que no pueden acudir habitualmente a los conciertos que celebran en A Coruña.

Esta aportación ayudará a financiar cuatro conciertos en Ferrol, una actuación en Santiago de Compostela y un concierto en el monasterio de Sobrado dos Monxes, aunque no se descarta la incorporación de otras actuaciones en diferentes municipios.

“A Sinfónica de Galicia é unha das grandes institucións culturais do noso país e un motivo de orgullo para A Coruña e para toda a provincia. O compromiso da Deputación é contribuír á estabilidade e á excelencia da orquestra, pero tamén facer que a súa música chegue a cada vez máis persoas. Queremos que a Sinfónica sexa realmente a orquestra de toda a provincia, que actúe nos nosos concellos e que achegue a cultura de primeiro nivel a públicos de todas as idades”, afirmou o presidente provincial.

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Por su parte, Inés Rey, hizo hincapié en las giras internacionales de la formación. “A OSG é unha formación de referencia dentro e fóra de Galicia. A xira por Reino Unido deste ano consolidou este perfil global que está a pasear o nome da Coruña polas máis altas esferas da escena clásica”, valoró Rey, quien remarcó la futura gira por Colombia, que “marcará un antes e un despois na historia da orquestra, que colaborará con institucións da música como o Coro Nacional do Perú e o Coro Nacional de Colombia”.