Sucesos
Dos mujeres atropelladas por una ambulancia en la salida de San Cristóbal hacia Alfonso Molina, en A Coruña, en la mañana de este viernes
Una de ellas fue trasladada con pronóstico reservado por un golpe en la cabeza
Dos mujeres, madre e hija, han sido atropelladas por una ambulancia que no se encontraba realizando un servicio de urgencia en la salida de la avenida de San Cristóbal hacia la avenida de Alfonso Molina de A Coruña, en sentido salida de la ciudad. El suceso ocurrió alrededor de las 10.10 horas en un paso de peatones que no está regulado por semáforo.
Según explican desde la Sala de Pantallas de la Policía Local, otras dos ambulancias acudieron a auxiliar a las personas heridas en el lugar, que fueron trasladadas al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. La madre, de 82 años, está herida leve, mientras que la hija, de 51 años, fue trasladada con pronóstico reservado debido a que se llevó un golpe en la cabeza.
Como consecuencia, el tráfico del ramal ha sido cortado durante unos minutos, aunque poco antes de las 11.00 horas se reabría.
Un motorista caído
Este suceso se une a otro que hubo en un lugar próximo, en la avenida de Alfonso Molina a la altura de la salida del barrio de Matogrande esta mañana. Poco antes de las 7 horas un motorista cayó en la vía y tuvo que ser trasladado al Chuac.
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