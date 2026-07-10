El empleo para nuevo talento en Mundo Digital de A Coruña, en cifras: diez empresas, cerca de 1.000 entrevistas y más de 400 candidaturas

El ciclo Mundos Digitales de A Coruña estima para su feria de empleo cerca de 1.000 entrevistas y más de 400 candidaturas inscritas de nuevo talento en ámbitos profesionales como la animación, VFX y nuevos media, según datos facilitados por la organización. Este punto de encuentro laboral es uno de los reclamos para los participantes en las jornadas, que tienen lugar en Palexco desde este jueves y hasta este sábado. En concreto, son diez las empresas del sector que se sientan a dialogar con posibles trabajadores o becados.

Debido al alto volumen de personas acreditadas para estos encuentros, la organización de Mundos Digitales ha cambiado el funcionamiento de la feria de empleo para dejar atrás las "largas colas que dificultaban tanto el tránsito como prolongaba la espera". En su lugar, se han habilitado inscripciones para entrevistas en las que cada candidato puede mostrar su perfil y su portfolio de trabajos. Esto supone que cada reunión sucede a una hora concreta y con una duración específica, para garantizar la igualdad de condiciones y concurrencia. "Ha sido un éxito. Todos los huecos libres se han agendado", trasladan desde Mundos Digitales.

La animadora Celia Torres, asistente a la feria de empleo, repite por tercera vez y reconoce venir desde Madrid solo para el evento. Su trabajo como rigger, como "marionetista de la animación", "es más visible en este tipo de encuentros". "Es más probable que en ferias así pueda conseguir un empleo, mi trabajo sea entendido, o reciba un feedback para mejorar, por lo menos. Además, es una oportunidad para contactar con otros profesionales y nuevos talentos de la animación", expone.

Oportunidad para ambas partes

Todas las empresas han participado siguiendo el nuevo modelo de encuentro propuesto por Mundos Digitales, salvo el estudio Skydance, uno de los más importantes en el sector español de la animación. La organización asegura que ha sido "por cuestiones de tiempo" y calcula que Skydance atenderá 360 entrevistas en tres días. Mireia Álvarez, una de las reclutadoras de este estudio, asegura que la feria de empleo es "una oportunidad para ambas partes involucradas".

"Nosotros ponemos el foco en la animación hecha en España y el talento de España para realizarla. Observamos las cualidades de un posible becario y cómo incorporarlo en un programa de prácticas. Después de eso, las vacantes de perfiles más asentados se van cubriendo con estos nuevos trabajadores. Vemos mucha actitud y muchas ganas. Al hablar con los candidatos y candidatas se aprecia su interés en recibir una oportunidad. Desde hace cinco años también observamos mucha más paridad en la participación", expresa Álvarez.

"El networking es uno de los aspectos más importantes en el mundo de la animación. Es una lección que extraes tanto en la carrera como en el máster. Por eso venir aquí es clave. Estamos cerca de gente que trabaja en un sector nicho y que necesita nuevas manos para sus proyectos. No se trata solo de animación o producción de videojuegos, hay ámbitos como la publicidad que también forma parte, aunque sea mi último interés, por ejemplo", detalla Unai Pons, otro candidato y rigger.

Entre el portfolio y la entrevista

Para el diseñador de personajes, Simón García, la feria de empleo es "un complemento para las charlas y ponencias de importantes nombres del sector". Este profesional, que viene desde Segovia a propósito, ve "totalmente conectada" la formación recibida en la universidad con las demandas que exigen los estudios presentes. "También es interesante este tipo de actividades porque está orientado al mundillo. En mi caso, puedo apreciar diferentes trabajos y oportunidades relacionadas con el modelado en 3D", detalla.

Entropy Studio es otra de las empresas participantes y frente a su mesa se congregan los diferentes candidatos y candidatas. Pedro Cabrera, uno de sus reclutadores, ve en los encuentros "una oportunidad real". "No es lo mismo encontrarte un currículum con datos que sentarte delante de la persona, que exponga su trabajo y te explique su portfolio con diseños y propuestas. Es mucho más interesante para todos. A nosotros, como estudio, nos permite conocer perfiles y conseguir sus contactos para el futuro", confirma.

En la cola para otras entrevistas, las animadoras de efectos especiales Andrea Bazarrota y María Rodríguez y el ilustrador conceptual Gabriel López esperan sus turnos mientras comparan sus portfolios. "Mundos Digitales ofrece una red de contactos especial que solo consigues si estás aquí, surgen nuevos grupos que pueden ser la oportunidad a futuro", indica Bazarrota, que repite en el congreso coruñés. Para Rodríguez, la feria de empleo permite "ver en vivo al sector" y López, que se estrena, "aprecia el acceso al nuevo talento" que facilita la organización.