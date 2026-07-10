La estación de tren de A Coruña vuelve a operar este sábado con modificaciones horarias: estos son los trayectos afectados

La estación de tren de A Coruña recupera este sábado la circulación ferroviaria debido al fin de la segunda fase de obras de Adif en la infraestructura. El servicio en la terminal coruñesa lleva interrumpido desde el pasado 26 de junio. Durante este período, coincidente con el inicio de la temporada estival, Renfe habilitó un plan alternativo de transporte en el que se movilizaron más de 1.850 autobuses y 285 taxis para garantizar la continuidad de los distintos servicios de Media Distancia, Avant y Larga Distancia afectados.

El dispositivo organizado para estas dos semanas se ha desarrollado "con normalidad, permitiendo atender la elevada demanda de desplazamientos y cumplir", según expresa la compañía, además, con la programación prevista. A partir de este sábado, Adif inicia una nueva fase de actuaciones en la infraestructura entre A Coruña y Uxes, que implicará restricciones en la circulación en este tramo. Con motivo de las nuevas necesidades operativas, Renfe ajusta levemente el horario de diez trenes de Media Distancia, Avant y Larga Distancia.

Las líneas Avant con origen en Ourense y dirección A Coruña saldrán a las 6.30 horas, en lugar de las 6.40 horas, y las 7.45 horas, antes 7.50 horas. En dirección contraria con destino Ourense, las nuevas salidas iniciarán ruta a las 6.00 horas, 15.08 horas y 10.00 horas. Los Media Distancia con origen en Vigo hacia A Coruña cambian su horario y comienzan trayecto a las 10.40 horas, 13.45 horas y 14.35 horas. El AVE proveniente de Madrid en dirección A Coruña modifica su llegada a las 18.12 horas.

Renfe recuerda que las obras y la evolución de los trabajos podrían requerir cambios puntuales en los primeros servicios de este sábado. La compañía recomienda consultar los horarios antes de viajar, incluidos los correspondientes a las paradas intermedias. Los billetes y toda la información están disponibles en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y su página web.