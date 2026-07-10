El secreto de la "excelente" calidad del agua en O Parrote: limpieza, controles y una estricta normativa portuaria

La imagen puede resultar contradictoria pero, para muchos coruñeses, ya es común. A escasos metros de embarcaciones, pantalanes y una intensa actividad portuaria, decenas de personas se bañan cada día en la plataforma flotante de O Parrote. Lo hacen, además, en una de las zonas con mejor calidad del agua de toda la ciudad, según los controles microbiológicos realizados por las autoridades sanitarias del Servicio Galego de Saúde (Sergas).

Los últimos análisis, correspondientes al 6 de julio, mantienen la zona dentro de los parámetros de calidad excelente, con 53 unidades de Escherichia coli y 10 enterococos intestinales por cada 100 mililitros de agua, cifras muy alejadas de los límites que supondrían un riesgo para la salud. Aunque estos valores son superiores a los registrados al inicio de la temporada —cuando apenas se detectaban bacterias—, continúan situando a O Parrote entre las zonas de baño con mejores resultados de A Coruña.

La comparación con el resto de playas de la ciudad ayuda a entender la dimensión de estos resultados. As Lapas, situada a pocos cientos de metros, llegó a registrar este junio 87 unidades de E. coli, una cifra superior a la de O Parrote, aunque volvió a mejorar en el último control. Oza-Lazareto comenzó la temporada con 42 unidades y llegó a 20 en junio antes de regresar a valores inferiores a diez. En cambio, Riazor, Orzán, San Amaro y Matadero se han mantenido prácticamente toda la temporada con niveles muy bajos de contaminación bacteriana.

Ahora, la pregunta surge casi de forma automática: ¿cómo puede tener tan buena calidad el agua una zona situada prácticamente dentro del puerto? La Autoridad Portuaria asegura que la explicación está en la combinación de varios factores. El primero es el mantenimiento diario de la lámina de agua. "Hay un servicio de limpieza que funciona todos los días y, si surge alguna incidencia excepcional, se refuerza", explican fuentes del ente portuario coruñés.

A esa limpieza se suma una vigilancia específica de la calidad del agua. Desde la puesta en marcha de la plataforma flotante y del espacio de baño, los controles se intensificaron para garantizar que el agua reuniera las condiciones sanitarias necesarias. "En O Parrote se han reforzado los controles desde hace un par de años y se ha visto que los resultados son muy buenos. Si no fuera así, el baño no estaría permitido", afirman.

Un bañista en la plataforma de baño de O Parrote / Carlos Pardellas

Otro aspecto fundamental es que la actividad portuaria está sometida a una normativa muy estricta. "La legislación española y europea no permite a los barcos realizar vertidos dentro de la zona portuaria", recuerdan. A ello se añade la "mejora de la red de saneamiento" del puerto y de su conexión con la red municipal, una actuación que, según los técnicos de la Autoridad Portuaria, ha contribuido a mejorar la calidad del agua en los últimos años.

También llega a influir la propia configuración del puerto. A diferencia de las playas arenosas, donde el movimiento de las mareas remueve constantemente los sedimentos de la arena, en O Parrote existe mayor profundidad y no hay apenas residuos que puedan volver a suspender partículas en el agua. Ese comportamiento favorece una mayor estabilidad de la lámina de agua y reduce la presencia de elementos en contaminantes.

La naturaleza aporta otra pista. En los últimos meses, la plataforma flotante se cubrió de una abundante colonia de algas que incluso fue aprovechada posteriormente por Porto-Muiños. Para la Autoridad Portuaria, lejos de ser un síntoma de deterioro, ese crecimiento demuestra precisamente las buenas condiciones ambientales del lugar. "Han crecido las algas en la plataforma de una forma extraordinaria, precisamente por la buena calidad del agua", destacan.

Noticias relacionadas

Hace una semana, este espacio inauguraba su piscina natural de agua de mar de 1,15 metros de profundidad y un edificio destinado a actividades náuticas. Hoy, además de consolidarse como una de las zonas de baño más singulares de Galicia, los análisis sanitarios respaldan esa apuesta. El contraste sigue llamando la atención: donde muchos solo ven barcos y muelles, los controles encuentran una de las mejores aguas para el baño de toda la ciudad.