La lista de espera para una vivienda pública o de protección en A Coruña alcanza cifras récord: 7.038 solicitudes en el registro de la Xunta

El mercado de la vivienda en A Coruña, como en muchas otras ciudades de España, atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión, con alquileres en máximos, una oferta insuficiente y promociones de obra nueva que llegan a alcanzar el millón de euros. Encontrar una vivienda asequible en la ciudad se ha convertido en una carrera de obstáculos. Una prueba de ello la refleja el Registro Único de Demandantes de Vivienda de la Xunta, que alcanza cifras de récord al sumar 7.038 solicitudes.

Aunque el Gobierno gallego no dispone de una serie histórica del registro, ya que los datos se actualizan de forma constante, basta con comparar las cifras de los últimos años para comprobar que la demanda se encuentra en máximos. En 2024 no pasaban de 2.400 y en enero de 2025 eran 3.537 inscritos los que aparecían en el registro oficial del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Al arrancar este año, la subida ha sido constante. En abril se llegó a las 5.933 peticiones, un 70% más que un año antes, pero la cuenta tiene ahora, apenas tres meses después, 7.038. Hay que tener en cuenta que una misma persona puede figurar en varias modalidades como, por ejemplo, solicitar compra y alquiler, o distintos tipos de vivienda protegida.

Los anuncios de las Administraciones públicas de construir más vivienda, después de décadas sin apenas promociones, tienen parte de culpa. Tras las elecciones autonómicas de 2024, uno de los compromisos que asumió el Ejecutivo de Alfonso Rueda fue duplicar el parque público de vivienda antes de que finalice la legislatura, pasando de las 4.000 viviendas existentes en aquel momento a 8.000. Sin embargo, al comienzo de 2026 elevó ese objetivo con el II Pacto de Vivienda, en el que se marcó como meta alcanzar las 10.000 viviendas de promoción pública en 2030.

En A Coruña, la Xunta puso el foco en Xuxán, donde el Concello también construye un edificio, y también anunció el macroproyecto de Monte Mero, entre Xuxán, la Ciudad de las TIC, Alfonso Molina y Pedralonga, para levantar más de 4.400 pisos. Además, el Ayuntamiento le ha cedido más de 3.000 metros cuadrados de terrenos situados en Plaza Porticada, Pedro Fernández y Os Rosales para hacer pisos.

Vista de Xuxán, donde Xunta y Concello construyen vivienda pública / Gus de la Paz

"Es lógico y comprensible que, siendo la vivienda uno de los principales ejes de las políticas de la Xunta y ante la próxima finalización de las primeras obras de la legislatura, se esté produciendo un efecto llamada entre los demandantes, ya que la inscripción en el Registro es un requisito necesario para acceder a una vivienda pública", apuntan fuentes de la Consellería de Vivenda, que animan "a toda la ciudadanía interesada en acceder a una vivienda pública o protegida a inscribirse en el Registro, un instrumento imprescindible que ofrece todas las garantías".

El alquiler de vivienda pública, la opción preferida

Pero de las 7.038 solicitudes que hay para optar a una vivienda pública o con precio tasado, no todos los inscritos buscan lo mismo. La opción más demandada es el alquiler de vivienda pública, con 2.895 peticiones. En compra son 1.060 y en alquiler con opción a compra hay 1.501.

En cuanto a las viviendas protegidas promovidas por promotores privados, el mayor interés se concentra en las de régimen general, con 751 solicitudes, por delante del régimen especial (451) y el régimen concertado (123). Las viviendas públicas situadas en núcleos rurales y cascos históricos reúnen 257 peticiones, una cifra muy inferior al resto de modalidades.

Fuentes del sector inmobiliario también atribuyen el aumento del número de demandantes al impulso que ha cobrado la promoción pública en los últimos años, pero consideran que es clave la creciente dificultad para acceder a una vivienda a precios asequibles pues hay "una falta de alternativas asequibles".

Aun así, consideran que las promociones previstas serán "insuficientes" para dar respuesta al volumen de solicitudes, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda, la reducción del parque residencial disponible y el aumento de los inmuebles destinados al uso turístico. En este último caso, A Coruña elaboró una ordenanza específica que solo permite las viviendas de uso turístico en bajos, primeros pisos y edificios enteros.

El 14 de julio, sorteo de viviendas en la ciudad

La próxima semana, el día 14, será el sorteo de 14 pisos en Xuxán, de entre 66 y 79 metros cuadrados. Estos hogares se adjudicarán en alquiler y el 40% de ellos se destinarán a menores de 36 años. Ese mismo días también se sortearán las cuatro viviendas del número 88 de la calle San Andrés, un edificio que se está reformando dentro del Plan Rexurbe. En este caso solo podrán acceder jóvenes.

Este será el primer sorteo en el que ya se considera el aumento del umbral máximo de renta que la Xunta estableció para que más familias puedan optar a una vivienda pública. Aquí está la otra razón del aumento de demandantes en el registro autonómico, pues esta modificación incluye la subida de los límites de renta a 4 veces el Iprem (4,5 para familias numerosas). Es decir, ahora hay más gente que cumple los requisitos para formar parte de este listado.

Con el Iprem actual en 8.400 euros, tomando como referencia una sola persona, esto equivale a acreditar unos ingresos anuales de entre 8.400 y 33.600 euros, para una familia de un solo miembro; de 7.840 a 44.800, de dos; de 8.647 a 49.411, de tres; de 8.776 a 50.149, de cuatro miembros; y de 9.046 a 51.692 de cinco o más.

Noticias relacionadas

Desde hace justo un año, A Coruña es zona de mercado residencial tensionado por el alto precio del alquiler. Además, a finales de 2025, el coste medio de la vivienda se situó en cerca de 2.500 euros por metro cuadrado. Precios inasumibles para muchas familias.