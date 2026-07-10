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Marta Ortega disfruta de Casas Novas en familia con la ausencia de su padre

La presidenta de Inditex asistió acompañada de su madre y su marido al evento hípico que reunió a algunos de los mejores jinetes del mundo

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, a su llegada a Casas Novas

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, a su llegada a Casas Novas / Gus de la Paz

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RAC

A Coruña

Este viernes, la parroquia arteixana de Larín volvió a convertirse en la capital del mundo ecuestre con la celebración del CSI Casas Novas, un evento en el que cada año se dan cita algunos de los mejores jinetes, amazonas y caballos del mundo. Una celebración en torno a la hípica a la que no faltó una de sus más ilustres aficionadas, como es la presidenta de Inditex Marta Ortega.

La directiva de la firma textil acudió al centro ecuestre a primera hora acompañada de su madre, Flora Pérez, y de su marido, Carlos Torretta, al que se pudo ver con el pequeño de la familia, Manuel, de dos años de edad, sobre sus hombros a caballito. En esta ocasión no estuvo presente el patriarca y fundador del imperio Inditex, Amancio Ortega, que acostumbra a ser otro de los incondicionales del certámen de saltos internacional.

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Carlos Torretta con su hijo Manuel a caballito en Casas Novas.

Carlos Torretta con su hijo Manuel en Casas Novas. / Gus de la Paz

En lo deportivo, los jinetes españoles brillaron en el torneo. El Trofeo Caixabank, la gran prueba de la jornada del CSI 4* de A Coruña, se lo llevó Iván Serrano, con un meritorio segundo puesto para Sergio Álvarez Moya, el exmarido de Marta Ortega y padre de su primer hijo, Amancio, en una reñida competición que hizo las delicias del público asistente.

Marta Ortega y Carlos Torretta este viernes en Casas Novas

Marta Ortega y Carlos Torretta este viernes en Casas Novas / Gus de la Paz

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