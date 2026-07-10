Marta Ortega disfruta de Casas Novas en familia con la ausencia de su padre
La presidenta de Inditex asistió acompañada de su madre y su marido al evento hípico que reunió a algunos de los mejores jinetes del mundo
Este viernes, la parroquia arteixana de Larín volvió a convertirse en la capital del mundo ecuestre con la celebración del CSI Casas Novas, un evento en el que cada año se dan cita algunos de los mejores jinetes, amazonas y caballos del mundo. Una celebración en torno a la hípica a la que no faltó una de sus más ilustres aficionadas, como es la presidenta de Inditex Marta Ortega.
La directiva de la firma textil acudió al centro ecuestre a primera hora acompañada de su madre, Flora Pérez, y de su marido, Carlos Torretta, al que se pudo ver con el pequeño de la familia, Manuel, de dos años de edad, sobre sus hombros a caballito. En esta ocasión no estuvo presente el patriarca y fundador del imperio Inditex, Amancio Ortega, que acostumbra a ser otro de los incondicionales del certámen de saltos internacional.
En lo deportivo, los jinetes españoles brillaron en el torneo. El Trofeo Caixabank, la gran prueba de la jornada del CSI 4* de A Coruña, se lo llevó Iván Serrano, con un meritorio segundo puesto para Sergio Álvarez Moya, el exmarido de Marta Ortega y padre de su primer hijo, Amancio, en una reñida competición que hizo las delicias del público asistente.
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