El Superior de Galicia ratifica los nueve años de cárcel para un hombre por agresión sexual a una excompañera de piso en A Coruña
El testimonio de la víctima, considerado creíble y coherente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ha sido clave para confirmar la pena. El agresor, amigo del padre de la mujer, deberá indemnizarla con 15.000 euros
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma la pena de nueve años de cárcel para un hombre por agresión sexual a una excompañera de piso en A Coruña. El TSXG considera que el testimonio de la víctima es plenamente creíble, coherente, persistente y sin contradicciones relevantes, de ahí que confirme la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que lo condena a nueva años de cárcel. En concepto de responsabilidad civil, el agresor indemnizará a la víctima con la suma de 15.000 euros. La sentencia no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.
Según la sentencia del 7 de julio que ha publicado este viernes el TSXG, los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2021, cuando la víctima acudió al piso en el que había vivido con el acusado para recoger las últimas pertenencias que le quedaban. Después de aceptar quedarse a tomar algo y escuchar música, el hombre, ya condenado, le propuso mantener relaciones sexuales, pero ella lo rechazó y trató de abandonar la vivienda. Él se lo impidió e incluso escondió su teléfono móvil para, más tarde, llevarla a la fuerza a la habitación y agredirla sexualmente.
El condenado, de origen dominicano, compartió piso aproximadamente nueve meses con la víctima, también compatriota y a la que había conocido a través del padre de esta. Sobre las 19.15 horas del día 21 de septiembre de 2021, la mujer regresó a la indicada vivienda para terminar su mudanza. A las 23.30 horas, el encausado le propuso mantener relaciones sexuales, propuesta que ella rechazó de modo expreso y se refugió unos minutos en el baño de la vivienda, cerca de la puerta de salida, después de que él la besase en la boca. El hombre se quedó entre la puerta de entrada y la puerta del baño impidiendo, que la mujer pudiese salir de la casa. Desde ese momento, la víctima manifestó en varias ocasiones su deseo de abandonar el piso.
La situación se resolvió cuando la víctima logra zafarse de su agresor en un despiste tras varias intentonas y episodios de violencia sexual. En la calle, dos mujeres la ayudaron y acompañaron hasta su casa. Tras la denuncia, en el lavado vaginal practicado, el equipo encontró restos de ADN del hombre, que ayudó en la causa.
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