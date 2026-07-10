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Trasladado un motorista tras una caída en la avenida Alfonso Molina de A Coruña

Sucedió antes de las 7 horas a la altura de Matogrande

Alfonso Molina esta mañana

Alfonso Molina esta mañana / DGT

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RAC

A Coruña

Un motorista varón de 56 años ha tenido que ser trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña tras una caída en la mañana de este viernes en la avenida Alfonso Molina de A Coruña.

El suceso ocurrió alrededor de las 6.50 horas a la altura de la salida del barrio de Matogrande en sentido entrada a la ciudad. Al parecer, el motorista cayó él solo, sin haber más coches implicados.

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Este accidente está provocando ligeras retenciones a lo largo de la mañana debido a la presencia de los vehículos de asistencia en la calzada, aunque no son de importancia.

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