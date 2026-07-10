Zahara, artista en el Atlantic Pride de A Coruña: "Es más importante que nunca que no demos ningún paso atrás"

Zahara regresa este fin de semana a A Coruña para presentar Zahararave en el Atlantic Pride, un espectáculo que se aleja del formato de concierto convencional para convertirse en una experiencia inspirada en la cultura rave. La artista jiennense, que llegará a los jardines de Méndez Núñez el sábado 11 de julio, habla de la conexión especial que mantiene con el público coruñés, del carácter reivindicativo de la música electrónica, de la importancia de que el Orgullo siga siendo un espacio de lucha y celebración y de los nervios que todavía siente antes de subir al escenario.

El público de A Coruña guarda un recuerdo especial de su último concierto en la ciudad. ¿Qué espera de este regreso?

Es uno de los mejores públicos que he tenido en mi vida. El año pasado vinimos con la gira Lento Ternura, que tocamos en la plaza de María Pita, era un concierto gratuito. Todas las personas que vinieron lo dieron todo, estaban atentas, cantaban, aplaudían, lloraban. Salí de verdad con la sensación de haber tenido el mejor público de toda la gira, así que me alegro de tener ahora la oportunidad de volver a A Coruña, que es una de mis ciudades favoritas, que siempre que voy aprovecho y me quedo. Y encima en el Pride, espero que se lo pasen súper bien, que lo gocen y que como mínimo se lo pasen la mitad de bien que el año pasado.

No será el mismo tipo de actuación del año pasado, llega con 'Zahararave'.

Sí, no se parece en nada a lo que pasó el año anterior, ni tampoco a un concierto convencional. Es un show que está inspirado en las raves, en la música electrónica. Es una sesión continua donde la música pasa, pero, obviamente, no deja de ser un híbrido. Hay canciones, hay mucho de mi repertorio, de lo más reciente, de los momentos más icónicos de mi carrera, pero también está todo atravesado por la electrónica, por la música de baile, de club, por una puesta en escena muy, creo que divertida, con muchos movimientos. Somos nueve personas en el escenario, entre músicas, músicos, bailarines y bailarinas, y es un show que no para y con mucha energía, mucha carga política, mucho baile, mucho cuerpo y muchas bombas negras.

Creo que pelear y celebrar juntas de la mano es lo importante, porque van unidas

¿Está pensado para que cualquiera pueda disfrutarlo, incluso sin conocer sus canciones?

Completamente, está planificado de tal manera y estructurado de tal forma que si conoces mis canciones creo que te lo pasarás guay, porque será reconocer una parte de mí, pero si no, creo que no importa absolutamente nada. Si vas con un poco la mente abierta a disfrutar de la música, a bailar, a estar en conexión con tu cuerpo, con la energía que se puede generar, es suficiente. Es bastante amigable en ese sentido y de disfrute, da igual si me conoces o si no.

En sus conciertos siempre hay un componente reivindicativo. ¿Este sábado lo veremos?

Bueno, al final tenemos un gran altavoz. Cómo lo queramos usar ya es decisión de cada una. Sí que creo que estamos en un momento de bastante tibieza, que es muy peligrosa, porque nos lleva a ese miedo a posicionarnos, a que al final todo sea blando y que no haya una reivindicación por parte de nadie. Ya no te digo los artistas en general, cada persona que tiene la posibilidad de amplificar su voz a través del medio que sea. Yo lo hago porque lo necesito, porque utilizo el escenario para generar ese momento no solo de disfrute, sino también de reflexión, porque es lo que he vivido. Siempre he tenido un componente muy político y precisamente de conexión entre disidencias, entonces perderlo me parece imposible. Y encima de un escenario creo que es el lugar más importante para hacerlo, porque cuando estás en comunidad bailando, en conexión con tu cuerpo y con el de los demás, es mucho más potente lanzar un mensaje o una reflexión que te haga cuestionarte algo. Utilizar el escenario para que te pasen cosas por la mente y el cuerpo es maravilloso y muy potente.

¿Existe el riesgo de que el Orgullo se convierta únicamente en una fiesta y se olvide su carácter reivindicativo?

Bueno, creo que como todo, hay tantos miedos alrededor del Orgullo… Quiero decir que más miedo me da que nos quiten los derechos. Y de hecho estamos en un momento que es más importante que nunca, que no podemos dar ningún paso atrás con este auge de la extrema derecha y con este recorte en las libertades y en los derechos conquistados que estamos viendo. Creo que son importantes las dos caras, pero también es muy valioso que se nos vea felices. El otro día estaba en la manifestación en Madrid y una de las cosas más potentes que viví era ver tanta gente celebrando, porque creo que también es muy importante celebrarse, muy importante estar feliz al lado de otras personas como tú, sentirte vista, entendida, incluida. Creo que pelear y celebrar juntas de la mano es lo importante, porque van unidas. Celebramos la diversidad, celebramos quiénes somos, celebramos nuestra identidad y luchamos por ella.

¿Qué tendrá que ocurrir el sábado para marcharse de A Coruña pensando que ha merecido la pena?

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Uf, no lo sé. Yo creo que si, cuando estoy cantando, bailando, haciendo la música, veo no necesariamente mucha gente, una pareja, un chico, una chica, que de repente está con sus gafas de sol, que lo está dando todo; una pareja que se está abrazando; un grupo de gente que se está acompañando… Cuando veo a veces una mini comunidad, una personita que siento que está entendiendo lo que estoy haciendo y que me recuerda a mí cuando estoy en un club, cuando me veo a mí misma, cuando veo a una persona que podría ser yo en una sesión de Mulero, de ABSL, ahí es cuando digo: 'Qué guay'.